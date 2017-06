TÄISPIKKUSES: Eesti võrkpallikoondis jäi Aafrika tippmeeskonnale alla. Loe, mis toimus matši järel!

Eesti võrkpallikoondis jätkas Maailmaliigat Montenegros Bijelo Poljes 1:3 kaotusega Tuneesiale. Avageim võideti maailma edetabelis 24. kohta hoidva vastase vastu 25:18, kuid edasi saadi 17, 21 ja 21 punkti.

Kui avageimi järel tundus, et Eesti kontrollib mängu, siis järgmistes geimides oli aafriklaste paremus üsna selge. Eesti poolel ei teinud täna kaasa eile õlale haiget teinud Oliver Venno, sidemängija Kert Toobal sekkus neljandas geimis. Peatreener Gheorghe Cretu saatis väljakule Andres Toobali, Renee Teppani, Robert Tähe, Andrus Raadiku, Ardo Kreegi, Henri Treiali ja libero Rait Rikbergi. Lisaks täna 38. sünnipäeva pidanud Kert Toobalile sekkusid vahetusest Andri Aganits ja Kristo Kollo.

Statistikast selgub, et servi vastuvõtt oli üsna võrdne (Eestil 52%, Tuneesial 51%), samuti rünnak (47% vs 49%). Eesti sai blokis rohkem punkte (13 vs 8). Achilleuse kannaks oli taas serv, täpsemalt suur vigade arv. Eesti eksis pallingul 22 korda, Tuneesia 13.

Teppan tõi 18 punkti, Raadik ja väga hea mängu teinud Kreek 11, haiguse tõttu tavapärasest kahvatumalt tegutsenud Täht 7 (-4), Kollo 5, Aganits 4, Andres Toobal 3, Treial 2 ja Kert Toobal 1.

Kohtumise järel ei saanud võrkpallureid tavapäraselt intervjueerida, sest vihane Cretu kamandas meeskonna riietusruumi. "Väga kuri miiting tuleb," teadis Teppan juba ette.

Koondis arutas juhtunut suletud ukse taga 25 minutit, siis Cretu väljus. Ajakirjaniku intervjuupalve peale ei öelnud ta vastuseks midagi, oli justkui omas maailmas ja hõljus kedagi või midagi nägemata Nikoljaci spordisaalist välja.

Mängijad jäid riietusruumi edasi, sest nüüd tahtis sõna võtta kapten Kert Toobal. "Ju ta tänab sünnipäevakingi eest," tegi võistkonna füsioterapeut Siret Kalbus iroonilise märkuse.

Jututujus ei olnud mängijadki, vaid suundusid joonelt bussi. Eesti Päevalehel ja Delfil õnnestus siiski vestelda Kreegiga. "Treener ei olnud rahul, et me ei suutnud mängujoonisest kinni pidada. Tagusime blokki. Palju servivigu tegime? 22? Sedasi on väga raske. Jutt oli, et ei lähe väga riskima, tuleb üle lüüa," avaldas Kreek. "Kuidagi logiseb meil see asi. Eile oli raske, täna oli raske. Eks sellest viiepäevasest MM-valikturniirist on väsimus sees. Mängisime Tallinnas väga head võrkpalli, saime järgmisse ringi, nüüd on pingelangus sees. Ootame, et võit võiks ise ära tulla."

Kolmel viimasel MM-finaalturniiril osalenud Tuneesia juhendaja Antonio Giacobbe oli võiduga mõistagi rahul. "Mängisime täna väga tugeva tiimi vastu, seega võib nautida. Oleme väga õnnelikud. Alustasime ettevalmistust 20 päeva tagasi. Tähtis on mõista, mis on meie potentsiaal. Tegin täna väga palju vahetusi. Tegelikult ei tea ma siiani, kes on meie algkoosseisus," tunnistas Giacobbe.

Õhtuses mängus lähevad vastamisi Montenegro ja Taiwan. Eestil on kahe vooru järel kirjas võit ja kaotus. Homseks vastaseks on Montenegro.

ENNE MÄNGU

Eile Maailmaliiga debüüdi teinud rahvusmeeskond sai üle pika aja proovida mängimist Aasia võrkpallikooli esindajate vastu, mis kulmineerus raske 3:2 (23:25, 26:24, 25:17, 20:25, 15:12) võiduga Hiina Taipei üle. Täna läheme vastamisi Musta mandri ühe edukaima võistkonna Tuneesiaga.

„Tuneesia on mänginud nii maailmameistrivõistlustel kui olümpiamängudel. Vaieldamatult on tegemist ühe Aafrika parema koondisega,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Creţu.

Tuneesia on jõudnud kuuel korral olümpiamängudele, seni parimaks on jäänud 1984. aasta Los Angelese üheksas koht. Kaheksa korda on mängitud maailmameistrivõistlustel, kusjuures 2002. aastast saati on suurturniiri alati väisatud. Edukaim on 2006. aastal Jaapanis saadud 15. koht. Tegemist on kaheksakordsete Aafrika meistritega, ent kahel viimasel korral on finaalis kaotatud Egiptusele. Maailmaliigas algas eile neljas aastakäik ja seni pole suudetud kolmandas tugevusgrupis alagrupifaasist läbi murda. Eile pidas Tuneesia sarnaselt meile viiegeimilise lahingu, kui 2:3 (25:18, 15:25, 19:25, 27:25, 9:15) jäädi alla Montenegrole.

Maailmaliiga ühendab planeedi 36 paremat võrkpallikoondist, kes on jagatud kolme tugevusgruppi. „Märksõnad saavad olema kannatlikkus, oma asjade tegemine ja enda võimetesse uskumine. Vastased saavad olema hästi erinevad, nende käekiri samamoodi. Ega mingit võluvitsa ei ole, peame ise hästi mängima, siis on meil kõigi vastu head šansid olemas,” lausus tänane sünnipäevalaps Kert Toobal.

Täna on võistlustules ka meie rahvusnaiskond, kes läheb Portugalis Viana do Castelos toimuva MM-valiksarja teise ringi turniiri neljandas voorus vastamisi Prantsusmaaga. Kohtumine algab Eesti aja järgi kell 22.30. Turniiri avasime 3:1 võiduga Soome üle, pärast seda on tulnud tunnistada Saksamaa ja Sloveenia 3:0 paremust.