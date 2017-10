Täht sai võidumängus vigastada, Venno ja Aganits on hoos

Poola meistriliigas aitasid rahvusmeeskonna nurgaründajad Robert Täht ja Keith Pupart oma koduklubi Lubini Cuprumi 3:2 (25:18; 21:25; 20:25; 25:18; 15:12) võiduni Zawiercie Aluron Virtu meeskonna üle.

Täht tõi meeskonna parimana 23 punkti (+16), lüües 32 tõstest punktiks 20 (63%). 3 silma lisandus blokist. Keith Pupart tegi kaasa kahes esimeses geimis ja tema arvele jäi 3 punkti. Liigatabelis on Lubin 13 punktiga viiendal kohal.

Tõrvatilgaks meepotis oli Robert Tähe jalavigastus viiendas geimis, kirjutab volley.ee. Täht käis küll kohe haiglas, ent täit pilti vigastuse tõsidusest siiski pole ja esmaspäeval ootab ees uus visiit arsti juurde. Hetkel liigub võrkpallur karkudel ja ortoosiga. „Raske hetkel veel öelda, kui tõsine see on. Jalg on paistes ja liikuda saan longates. Füsioterapeut on üsna optimistlik, arvab, et kui kõvasti töötame temaga, siis nädalaga saab mu tagasi platsile,“ kommenteeris Täht oma olukorda volley.ee-le.

Jätkuvalt on suurepärases hoos Türgi kõrgliigas mängiv diagonaalründaja Oliver Venno, kes panustas Ankara Maliye Pyiango 3:0 (25:20; 25:19; 25:15) võitu Yüntasi Afyoni üle 17 punkti (+10). Venno ründas 52-protsendiliselt, lüües 29st tõstest punktiks 15, kaks punkti lisandus blokist. Türgi liigas hoitakse kuuendat kohta. Venno on liiga punktitoojate edetabelis 120 punktiga kolmandal kohal.

Prantsusmaa meistriliigas olid lõppenud nädalal võistlustules kõik neli eestlast. Liiga liidermeeskonna Montpellier´ ridadesse kuuluv Andri Aganits aitas meeskonna 3:1 (27:25; 30:28; 24:26; 25:19) võiduni Toulouse´i üle. Rahvusmeeskonna temporündaja tõi 11 punkti (+9), lüües 9st tõstest punktiks 5 ja kogudes blokiga 6 punkti.

Liigatabeli teise koha meeskond Pariisi Volley alistas 3:1 (17:25; 31:29; 25:22; 30:28) Toursi, puusavigastust raviv Ardo Kreek kaasa ei teinud. Martti Juhkami ei suutnud Tourcoingi võidule aidata, kui 2:3 (26:24; 20:25; 19:25; 25:11; 7:15) kaotus tuli vastu võtta Poitiersilt. Juhkami tegi kaasa kogu mängu ja tema arvele jäi 11 punkti (-4). Eestlase rünnakud õnnestusid 41-protsendiliselt, vastuvõtul oli nurgaründaja protsent 42. Tabelis hoiab Tourcoing 4 punktiga seitsmendat kohta. Ka rahvusmeeskonna sidemängijast kapten Kert Toobal pidi leppima kaotusega, kui Rennes Volley jäi 1:3 (18:25; 19:25; 31:29; 18:25) alla Setele. Toobal oli platsil kogu kohtumise ja tõi ka kolm punkti - ühe serviässa, ühe rünnakul ja ühe blokist. Liigatabelis on Rennes 12. ehk viimane, punktiarve on avamata.