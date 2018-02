Täht aitas Lubini raske võiduni, Treial jõudis karikafinaali

Euroopa klubivõrkpallis on mitmes liigas tihe play-offide aeg juba käes, osad Eesti võrkpallurite koduklubid selgitavad aga alles põhiturniiri paremusjärjestust.

Tšehhi meistriliigas mängiv Henri Treial aitas CEZ Karlovarsko pühapäeval karikafinaali, kui poolfinaalis alistati 3:2 (20:25, 14:25, 25:21, 25:20, 15:8) České Budějovice. Treiali arvele jäi 7 punkti (+3). Finaalis kohtutakse täna õhtul Libereci Duklaga, kirjutab volley.ee.

"Mängu alustasime väga kesiselt ja seda on väga hästi näha ka punktidest. Esimeses kahes geimis lasime vastasel teha seda, mida nad tahtsid ja ei saanud võimalustki ise mängida. Kolmandasse geimi läksime juba mõttega, et pole enam midagi kaotada ning saime enda mõne õnnestumisega ja nende vigadega ennast käima ja emotsiooni üles ning me ei lasknud seda mängu lõpuni käest," võttis Treial poolfinaali kokku.

Finaali kohta arvas Treial, et teise poolfinaali meeskondadest on Liberec Karlovarskole sobivam vastane kui Kladno. "Eelnevatest mängudest on näha olnud, et Libereci vastu suudame ennast näidata paremast küljest ja oleme ennast paremini käima saanud kohe mängu algusest peale."

Prantsusmaa meistriliigas olid vastamisi Andri Aganitsa (Montpellier) ja Ardo Kreegi (Pariisi Volley) koduklubid, 3:0 (38:36, 25:18, 26:24) jäi peale Kreegi tööandja. Mõlemad Eesti koondise temporündajad tegid kaasa kogu kohtumise, Aganits tõi 5 (punkti +4), Kreek 9 punkti (+6). Kert Toobal ja Rennes Volley kaotasid 1:3 (31:29, 14:25, 19:25, 24:26) Nice´ile. Toobal viibis tavapäraselt väljakul kogu kohtumise ja tema arvele jäi ka 1 punkt. Martti Juhkami tõi 10 punkti mängus Nantes Reze´i meeskonna vastu, ent Tourcoing sai 0:3 (27:29, 12:25, 25:27) kaotuse. Liigatabelis on Pariisi klubi liidrikohal, Tourcoing on viies, Montpellier seitsmes ja Rennes 11. Prantsusmaal on põhiturniiril pidada veel kolm ringi.

Prantsusmaa naiste meistriliigas sai Pariisi St-Cloud 0:3 (11:25, 17:25, 20:25) kaotuse Mulhouse´i käest. Liis Kullerkann tõi 4 punkti (+1). Kristiine Miilen ja St-Raphael kaotasid 2:3 (21:25, 20:25, 27:25, 25:15, 13:15) RC Cannes´i naiskonnale. Miilenilt 3 punkti (-3). Liigatabelis hoiab St-Raphael neljandat ja Pariis kaheksandat positsiooni, pidada on kolm mänguvooru.

Saksamaa meistriliigas alistas Karli Alliku tööandja Düren Powervolleys 3:2 (25:21, 22:25, 19:25, 25:21, 17:15) Bühli. Allik tegi korraliku esituse, tuues 15 punkti (+8). Liigatabelis on Düren jätkuvalt neljas. Saksamaa esiliiga põhjadivisjonis sai Kevin Soo koduklubi CV Mitteldeutchland 3:1 (25:12, 26:28, 25:14, 26:24) jagu Delbrückist ja hoiab tabelis teist kohta.

Renee Teppan ja Trentino Diatec said Itaalia meistriliigas 3:0 (25:16, 25:19, 25:21) jagu Calabria Vibo Valentiast. Eesti koondise diagonaalründaja pidi leppima vähese mänguajaga ja tõi 3 punkti (-1). Nädala teises mängus sai Trentino kirja samuti 3:0 (25:15, 27:25, 25:21) võidu, kui jagu saadi Sora Indexast. Teppan selles kohtumises punktiarvet ei avanud. Liigatabelis on Trentino neljas. Play-off algab 11. märtsil, Trentinol on põhiturniiril pidada veel üks kohtumine. Itaalia naiste esiliigas said Anna Kajalina ja Ravenna Olimpia 0:3 (20:25, 20:25, 21:25) kaotuse Cuneolt. Kajalina arvele jäi 1 punkt. Liigas on Ravenna 9. positsioonil.

Oliver Venno ja Ankara Maliye Piyango said viimases põhiturniiri kohtumises 2:3 (25:17, 25:19, 20:25, 22:25, 8:15) kaotuse Jeopark Kulalt. Vennolt selles kohtumises 9 punkti (+4). Liigatabelis on Maliye Piyango seitsmes. Kadi Kullerkann ja Yesil Bayramic kaotasid Türgi naiste esiliigas 0:3 (18:25, 16:25, 22:25) Sariyerile ja tabelis jätkatakse 13. kohal.

Soome meistriliigas aitasid Andrus Raadiku 16 punkti (-3) Pielaveden Sampo 3:2 (29:27, 25:23, 22:25, 22:25, 15:12) võidule Etta meeskonna üle. Nädala teises mängus tõi Raadik 15 punkti (+10) ja Sampo alistas 3:0 (25:20, 25:16, 25:19) Team Lakkapää. Liigatabelis on Sampo teisel kohal, kui põhiturniiri on pidada veel kaks vooru.

Soome naiste meistriliigas said Kertu Laak ja Salo LP Viesti tabelisse kaks võitu ühe ja sama naiskonna üle (üks mäng oli varem pidamata). Esimene kohtumine LiigaPloki üle võideti skooriga 3:2 (25:22, 23:25, 25:11, 20:25, 16:14). Laak tõi võitjate parimana 22 punkti (+13). Teises mängus olid Salo võidunumbrid 3:1 (25:19, 25:19, 21:25, 25:16) ja Laagi arvele jäi 15 punkti (+4). Liigatabelis on Salo esikohal.

Belgias käivad juba play-offid. Play-offide A-gruppi kuuluvad Timo Tammemaa ja Maaseiki Noliko alistasid avamängus 3:1 (22:25, 25:18, 25:15, 25:23) Axis Guibertini.

Poolas sai Robert Tähe ja Keith Puparti koduklubi Lubini Cuprum kirja 3:2 (14:25, 25:20, 25:17, 23:25, 15:10) võidu Zawiercie üle. Täht tõi meeskonna resultatiivsuselt teise mehena 19 punkti (+6), Pupart kaasa ei teinud. Liigatabelis hoiab Lubin kaheksandat kohta, kui pidada jääb veel kaheksa vooru. Poola naiste esiliigas oli võidukas Julija Mõnnakmäe tööandja Solna Wieliczka, alistades Tarnow 3:0 (27:25, 25:20, 15:15). Tabelis on Solna neljas.

Šveitsis kaotas Rainer Vassiljevi ja Kristo Kollo koduklubi 0:3 (22:25, 19:25, 25:27) Luzernile. Tabelis hoitakse kuuendat kohta. Naiste meistriliigas olid võistlustules Anu Ennok ja Nette Peit. Ennok ja Pfeffingeni Sm´Aesch olid 3:1 (25:18, 25:18, 23:25, 25:9) paremad VBC Galinast. Peit ja Könizi Edelline pidid tunnistama Zürichi Volero 3:0 (25:16, 25:17, 25:17) paremust. Tabelis on Pfeffingen liidrikohal, Köniz seitsmes. Naiste B-divisjoni play-offis kaotas Merlin Hurda koduklubi VBC Aadorf 0:3 (19:25, 16:25, 16:25) VBC Nucile ja on tabelis viies. Hurda mänguaeg oli nädalase külmetushaiguse tõttu tavapärasest napim ja eestlanna arvele kogunes 7 punkti (+3).

Portugalis said Robert Viiber ja AJ Fonte Bastardo 3:1 (24:26, 25:19, 25:21, 25:21) jagu VC Vianast. Liigas hoitakse viiendat kohta.