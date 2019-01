Tähe koduklubi kaotas Meistrite liigas Moskva Dünamole kuivalt, eestlaselt 14 punkti

Koduväljakul mänginud Arkas sai geimides vastavalt 22, 16 ja 18 punkti. Tähe arvele kogunes täna 14 punkti, rünnakul realiseeris ta 25-st tõstest 9 (36%). Viis punkti lisandus blokist.

Eestlase tööandja jätkab E-alagrupis viimasel kohal, võidu-ja punktiarve on neil nelja mänguga endiselt avamata. Dünamol ja mängu vähem pidanud Perugial on võrdselt 9 punkti, Tours on 3 silmaga kolmas.

D-alagrupis lähevad homme omavahel vastamisi Renee Teppani ning Timo Tammemaa ja Keith Puparti koduklubid, kui kell 19.00 võõrustab Belchatowi Skra Maaseiki Greenyardi. Selles grupis on liider 6 punktiga Gdanski Trefl, teine on samuti 6 punkti kogunud Belchatow, kolmas ja neljas võrdselt 3 punktiga Maaseiki ja Berliini Recycling Volley.