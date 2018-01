Suur mäng: eurosarja veerandfinaali kohta sihtiv Pärnu jäi kordusmängu eel santi seisu

Pärnu võrkpalliklubi kaotas Challenge Cupi 1/8-finaali avamängus Meneni Par-Ky-le (Belgia) 1 : 3.

Ainsa Eesti klubina eurosarjas õnne otsiv Pärnu sai valusa hoobi juba enne mängu algust. Tänavu meeskonna liidriks tõusnud nurgaründaja Taavet Leppik tundis end mängueelsel ööl sandisti, kell üks jooksis oksendama. Hommikul algas kiire ravi.

Peatreener Avo Keel: „Üritasime talle kõike asju sisse sööta, et olemine paremaks läheks.”



Nurgaründaja Kevin Saar: „Veel kell kolm ütles ta mulle, et tuleb mängule. Et kui on halb nagu Hollandi leibjuust, saab ta ju välja võtta.”



Paraku kaks tundi enne mängu läks Leppikul ka kõht lahti ja sai selgeks, et Pärnul tuleb liidrita läbi ajada. Õnneks oli terveks saanud päev varem haiguse tõttu treeningust loobunud sidemängija Markkus Keel.



Leppiku asemel võttis põhikoosseisus koha sisse leedulane Robert Juhnevic ja Pärnu võitles. Avageim kaotati 22 : 25, teine võideti 800 pealtvaataja rõõmuks 25 : 19. Kolmas kaotati 19 : 25, neljandas juhiti 18 : 14...



„Kurat, meie nurgad (Juhnevic ja Kevin Saar – M. R.) olid täna tegelikult rünnakul tublid,” nentis treener-Keel sissejuhatuseks ja jätkas: „Lihtsalt need vead tulid väga valel hetkel. Robert ei saanud seal servi kätte, Saar lõi auti.”



Paar lihtsat oma viga ja eduseis haihtus ning õige pea oligi tablool 22 : 25. „Sellised vead on lubamatud,” raputas Saar endale ja kaaslastele tuhka pähe. „Meneni tasemel meeskond karistab need kohe ära. Lõpuks jäi kõik pisiasjade taha. Tegu oli võrdsete mänguga, nad ei olnud meist väga üle. Tiba jäi meil puudu üldmängust. Eks natuke oli ka peas teadmine, et tavaliselt on Taavet kõrval, hea julge mängida.”



Kuidagi ei suudetud pidurdada Belgia klubi prantslasest diagonaalründajat Julien Winkelmullerit, kes tõi lõpuks 24 punkti (kasutegur +18; rünnak 58%). „Kartsin natuke seda mängu, kuna meil oli reisist ja treeningutest väike väsimus sees. Aga olime motiveeritud, iga palli eest võideldi lõpuni,” kommenteeris Winkelmuller.



Juhnevic tõdes, et Winkelmuller tegutses priimalt: "Teadsime, et ta pole halb mees. Ja et sidemängija tõstab talle kiireid palle. Vaatasime enne mängu, aga siis ei tundunud see tegutsemine nii kiire, kui see tegelikult oli."

Pärnu särgis oli parimas hoos lätlasest temporündaja Toms Švans (15 punkti; +11; rünnak 73%). Juhnevic tõi resultatiivseimana 17 (+10; 57%), Saar 12 (+5; 52%) ja Edvinas Vaškelis 11 (+5; 35%) silma. STATISTIKA



Korduskohtumine peetakse 31. jaanuaril Menenis. Pärnu seis on keeruline: ebamugavas madala laega võõras saalis tuleb võita mäng 3 : 0 või 3 : 1 ja lisaks ka kuldne geim. Võitja läheb eurosarja veerandfinaalis vastamisi Piraeuse Olympiacose või Bakuu Lokomotiiviga.



ENNE MÄNGU

Pärnu vajab täna kodupltsil kindlasti võitu, sest 31. jaanuaril toimuv kordusmäng peetakse Meneni ebamugavas madala laega hallis. 3:0 või 3:1 võidu korral oleks Pärnu nö ühe jalaga veerandfinaalis, sest siis piisaks kodumängus vaid kuldsest geimist.

Viimase mängu Credit24 Meistriliigas pidas Pärnu laupäeval, kui 3:1 alistati Rakvere VK ja kindlustati liigatabelis teist kohta. Enne seda oli Pärnul aga alates detsembrist kolmenädalane mängupaus.

Belgia liigas on Menen hetkel kolmandal kohal. Eurosarja avaringis alistati kahe mängu kokkuvõttes kindlalt Kristo Kollo ja Rainer Vassiljevi koduklubi Schönenwerdi Volley (Šveits). Avamäng kuulus Menenile seisuga 3:0, kordusmäng skooriga 3:1. Pärnu oli üle Küprose klubist Pafose Pafiakos, esimene mäng Pärnule seisuga 3:1, korduskohtumine 3:0.

Meneni klubis mängis käesoleva hooaja algusest kuni detsembrini meie rahvuskoondise libero Rait Rikberg, seega sai Pärnu peatreener Avo Keel ka temalt uurida, kuidas Menen tegutseb. „Suhtlesime sel teemal küll ja materjali ning infot on vastase kohta piisavalt. Nagu ka neil meie kohta. Tülikas meeskond, neil on väga agressiivse mängustiiliga sidemängija (Xavier Folguera Estruga). Rikbergi asemele toodud uue libero (portugallane Bernardo Cabral e Silva) kohta ei oska veel midagi öelda. Tempos on neil samuti võimu palju ja poolakas mängib ilmselt ka (nurgaründaja Janusz Górski eelmises ringis kaasa ei teinud-toim),“ iseloomustas Keel vastasmeeskonda.

Juhendaja sõnul saab määravaks mentaalne valmisolek. „Menen on väga võitluslik ja emotsionaalne meeskond. Peame ise suutma mentaalselt samamoodi tegutseda. Puhtalt oskuste pealt ei tohiks kumbki meeskond teisest üle olla. Määravaks saab pingetaluvus ja valmisolek ning kiire mõtlemine,“ lisas Keel.

Pärnul on ka üks suur murekoht, sest sidemängija Markkus Keel on hädas külmetushaigusega ja jättis tänahommikuse trenni vahele. „Murekoht on see küll, näis, kas ta saab mängukõlbulikuks homseks,“ ütles peatreener. Lisaks on haige ka viimastes mängudes Pärnu selgeks liidriks tõusnud Taavet Leppik.

Sama klubiga on Pärnu ka varasemalt samas eurosarjas mänginud, kui kaks aastat tagasi saadi Menenist avamängus kodus 3:1 jagu, ent kaotati kordusmäng võõrsil 0:3 ja seejärel ka kuldne geim.



Pärnu VK - Meneni Par-Ky Märt Roosna: 22:25. Juhnevic auti. Menen võtab 3:1 võidu ja Pärnu on kordusmängu eel sandis seisus. Märt Roosna: 22:24. Vaškelis blokki. Matšpallid... Märt Roosna: 22:23. Winkelmulleri rünnak. Märt Roosna: 22:22. Nassari serviviga. Märt Roosna: 22:21. Kevin Saar lööb alt üle ja pall jääb maha! Märt Roosna: 21:21. Winkelmulleri serviviga. Märt Roosna: 20:21. Vaškelis lööb blokki, Avo Keel võtab mõtlemisaja. Nüüd on raske. Pagan, see 18:14 edu kadus minutiga! Märt Roosna: Nüüd siis mängumeeste punktid... Märt Roosna: 20:20. Sinnesael keskelt. Märt Roosna: 20:19. Juhnevici rünnak. Märt Roosna: 19:19. Van de Caveye löök. Märt Roosna: 19:18. Juhnevic lööb palli maha. Märt Roosna: 18:18. Juhnevic auti. Pärnu time-out. Märt Roosna: 18:17. Edu sulab nagu kevadine lumi. Juhnevic ei saanud servi kätte ja Winkelmuller ei halasta. Märt Roosna: 18:16. Ai-ai! Keel mängis võrgu tühjaks, kuid Saar lõi tagaliinist auti. Märt Roosna: 18:15. Winkelmulleri löök. Märt Roosna: 18:14. Folguera serviviga. Märt Roosna: 17:14. Saare serviviga. Märt Roosna: 17:13. Švansi blokk! Märt Roosna: 16:13. Juhnevici löök jääb maha, enne andestas kohtunik Keelele poolsooja tõste. Meneni mehed taas nõuavad õigust. Märt Roosna: 15:13. Winkelmuller lööb auti. Menen raevutseb: ei olnud! Aga vist ikka oli. Märt Roosna: 14:13. Švansi löök aitab Pärnu raskest hetkest üle. Märt Roosna: 13:13. Nüüd näitab prantslane ka hiilgavat kaitsetööd. Märt Roosna: 13:12. Winkelmuller tassib Menenit jätkuvalt. Märt Roosna: 13:11. Vaškelise serviviga. Märt Roosna: 13:10. Keele blokk. Märt Roosna: 12:10. Pärnu blokk peab ja elame veel! Märt Roosna: 11:10. Märt Roosna: 11:9. Saare rünnak. Märt Roosna: 10:9. Juhnevici serviviga. Märt Roosna: 10:8. Fastelandi serviviga. Märt Roosna: 9:8. Platsile tulnud Vandecaveye rünnak. Märt Roosna: 9:7. Juhnevic surub palli õnnega pooleks Meneni poolele. Märt Roosna: 8:7. Ver Eecke vähendab vahe minimaalseks. Märt Roosna: Winkelmulleril siis kolme geimiga koos juba 18 silma. Meie punktid: Švans 10, Saar 10, Juhnevic 9, Palmar 8, Vaškelis 8. Märt Roosna: 8:6. Švans keskelt - nätaki! Märt Roosna: 7:6. Ver Eecke rünnak. Märt Roosna: 7:5. Märt Roosna: 6:5. Švansi löök oleks nüüd mulle endale pihta tulnud, aga õnneks panid belglased käed vahele :) Märt Roosna: 5:5. Winkelmuller näitab taas oma taset. Müts maha prantslase ees! Märt Roosna: 5:4. Märt Roosna: 4:4. Märt Roosna: 4:3. Nassari serviviga. Märt Roosna: 4:2. Juhnevici rünnak. Märt Roosna: 3:2. Aga see paganama Winkelmuller hakkab Menenit taas vedama. Märt Roosna: 3:1. Nassari blokk! Märt Roosna: 2:1. Juhnevic blokist auti. Märt Roosna: 1:1. Keele serviviga. Märt Roosna: 1:0. Vaškelis blokist auti. Märt Roosna: Servivastuvõtt oli see, mis Pärnut kolmandas geimis alt vedas. Neljandas geimis tuleb platsile Tamar Nassar, ilmselt siis Palmari asemele. Märt Roosna: 19:25. Saar raiub blokki. Menen juhib 2:1. Märt Roosna: 19:24. Juhnevic ei saa Winkelmulleri servi kätte. Märt Roosna: 19:23. Vaškelis lööb auti. Märt Roosna: 19:22. Pärnu blokk võrgus. Kurat! Märt Roosna: 19:21. Fastelandi serviviga. Märt Roosna: 18:21. Winkelmuller naelutab palli põrandasse. See mees on olnud pidurdamatu. Märt Roosna: 18:20. Gorski lööb võrku. Kas tekib uus võimalus? Märt Roosna: 17:20. Vaškelis blokist auti. Märt Roosna: 16:20. Gorski blokeerib üksinda Vaškelise. Märt Roosna: 16:19. Kuid nüüd lendab ta serv auti. Märt Roosna: Kahes esimeses geimis Švansilt kaks ässa, üks blokk, rünnak 8st 6. Märt Roosna: 16:18. Švansilt taas hea serv ja vastased teevad ülepalli. Kas lätlane osutub täna Pärnu päästeingliks? Märt Roosna: 15:18. Folguera serviviga. Märt Roosna: 14:18. Gorski rünnak. Menen tegutseb palju kindlamalt, Pärnu teeb omavigu. Märt Roosna: 14:17. Saar lööb auti... Aga õnneks riivas pall blokki. Märt Roosna: 13:17. Ver Eecke rünnak. Märt Roosna: 13:16. Märt Roosna: 12:16. Märt Roosna: 12:15. Märt Roosna: 12:14. Märt Roosna: 12:12. Juhnevic vastab. Märt Roosna: 12:12. Juhnevic vastab. Märt Roosna: 11:12. Winkelmulleri rünnak. Märt Roosna: 11:11. Palmar viigistab. Märt Roosna: 10:11. Märt Roosna: 10:10. Gorski lööb auti. Märt Roosna: 9:10. Juhnevic vähendab vahet. Märt Roosna: 8:10. Juhnevic hanitab osavalt. Märt Roosna: 7:10. Leedukad saavad nüüd järjest blokke, esmalt sulustati üht, siis teist Märt Roosna: 7:9. Märt Roosna: Publikut pidavat täna olema sama palju kui eelmisel euromängul ehk 800 silmapaari. Märt Roosna: 7:8. Märt Roosna: 7:7. Švans jätkab head seeriat ja lööb keskelt ära. Märt Roosna: 6:7. Saare serviviga. Märt Roosna: 6:6. Saarelt halb vastuvõtt, kuid see-eest leiab kolmese bloki sees pilu ja suunab palli täpselt sealt läbi. Märt Roosna: 5:6. Märt Roosna: 5:5. Keelelt kiire tõste nurka ja Saar lööb palli maha. Märt Roosna: 4:5. Märt Roosna: 4:4. Palmarilt äss! Märt Roosna: 3:4. Palmar keskelt. Märt Roosna: 2:4. Winkelmulleri äss. Märt Roosna: Servivigu siis Menenil kahe geimiga 11, Pärnul 9. Märt Roosna: 2:3. Juhnevici serviviga. Märt Roosna: 2:2. Juhnevici rünnak. Märt Roosna: 1:2. Märt Roosna: Kolmas geim on alanud, Saare tagaliinirünnak teeb seisuks 1:1. Märt Roosna: Suurepäraselt on tegutsenud Švans, kes on toonud 9 punkti, Vaškelisel on kirjas 7, Saarel ja Juhnevicil 5. Märt Roosna: 25:19. Geim lõppeb sümboolselt Meneni serviveaga. Seis viigis 1:1. Märt Roosna: 24:19. Winkelmulleri rünnak. Märt Roosna: 24:18. Saar! Märt Roosna: 23:18. Märt Roosna: 23:17. Palmar puudutab palli õige pisut, täpselt palju vaja, et see läheks üle võrgu ja langeks Meneni poolele. Märt Roosna: 22:17. Gorski vähendab vahet. Märt Roosna: 22:16. Märt Roosna: 21:16. Veel üks serviviga belglastelt. Neid on neil ikka kogunenud. Märt Roosna: 20:16. Platsile tulnud Andriesse saab ka käe valgeks. Märt Roosna: 20:15. Švansi äss! Märt Roosna: 19:15. Ver Eecke lööb auti. Menen tõi sisse uue temporündaja. Märt Roosna: 18:15. Meneni blokk on võrgus. Märt Roosna: 17:15. Ver Eecke rünnak. Märt Roosna: 17:14. Sinnesaeli serviviga. Märt Roosna: 16:14. Winkelmulleri löök jääb maha. Märt Roosna: 16:13. Pärnu läheb tehnilisele time-out'ile päris kenas seisus. Märt Roosna: 15:13. Meneni serviviga. Märt Roosna: 14:13. Sinnesael sokutab palli kuidagi võrgu ja bloki vahele. Märt Roosna: 14:12. Švans nõuab kontrapalli endale ja teeb toreda hanituse. Märt Roosna: 13:12. Vaškelise rünnak. Märt Roosna: 12:12. Winkelmulleri rünnak. Märt Roosna: 12:11. Juhnevicilt äss! Õigel ajal! Märt Roosna: 11:11. Keelelt ühe-käe-tõste ja Palmar realiseerib võimaluse. Märt Roosna: 10:11. Ka Vaškelise löögile saadakse käed ette. Märt Roosna: 10:10. Juhnevic ei saa servi hästi kätte ja seejärel põrutab ise kolmesesse blokki. Märt Roosna: 10:9. Keele serviviga. Märt Roosna: 10:8. Märt Roosna: 9:8. Švansi serviviga. Märt Roosna: 9:7. Palmari blokk. Märt Roosna: 8:7. Švans keskelt. Märt Roosna: 7:7. Lõpuks Saar eksib servijoonel. Igatahes head pallingud. Märt Roosna: 7:6. Švansi blokk! Märt Roosna: 6:6. Viik! Märt Roosna: 5:6. Švans lajatab palli maha. Head servid Saarelt. Märt Roosna: 4:6. Saare rünnak. Märt Roosna: See 198sentimeetrine ja 23aastane prantslane on meile juba paksu pahandust toonud. Märt Roosna: 3:6. Winkelmulleri rünnak. Märt Roosna: 3:5. Veel üks serviviga Menenilt. Märt Roosna: 2:5. Ver Eecke lükkab palli blokist auti ja põrkab veel tükk aega nagu õnnepallike. Märt Roosna: 3:3. Palmari serviviga. Märt Roosna: 2:3. Winkelmulleri serviviga. Märt Roosna: 1:3. Sinnesael keskelt. Märt Roosna: 1:2. Nüüd läheb leedukas isukalt ründama ja lööb blokist auti. Märt Roosna: 0:2. Fasteland lööb ässa, Juhnevic laseb palli maha kukkuda. Märt Roosna: 0:1. Fasteland keskelt. Märt Roosna: 22:25. Saare serviviga lõpetab avageimi. Menen juhib 1:0. Märt Roosna: 22:24. Juhnevic lööb julgelt piki piiri ja pall jääb maha. Vastased paluvad mõtlemisaega. Märt Roosna: 21:24. Švans vähendab vahet. Märt Roosna: 20:24. Märt Roosna: 20:23. Vaškelise serv lendab kuulina... võrku. Märt Roosna: 20:22. Saar ei pühitse, vaid lööb jõuga - punkt juures. Märt Roosna: 19:22. Juhnevici hanitus maha ei jää, Menen lööb blokist auti. Märt Roosna: 19:21. Gorski serviäss, Avo Keel võtab mõtlemisaja. Märt Roosna: 19:20. Winkelmuller (jah, ikka nii on vist õige kirjutada) toob punkti juurde. Märt Roosna: 19:19. Vaškelis viigistab. Märt Roosna: 18:19. Sinnesaeli rünnak. Märt Roosna: 18:18. Menenilt veel üks serviviga. Märt Roosna: 17:18. Maar teeb suurepärase kaitsetöö, kuid Winkelmüller lööb järgmisel võimalusel palli maha. Märt Roosna: 17:17. Palmar ei viitsi enam jõuluvana mängida ja lööb palli maha! Märt Roosna: 16:17. Nüüd läks kingituste vahetamiseks, Meneni serviviga. Märt Roosna: 15:17. Švansi serviviga. Märt Roosna: 15:16. Folguera serviviga. Märt Roosna: 14:16. Pärnu eksib lihtsa palli mängimisel ja seda ei andestata. Märt Roosna: 14:15. Švans lajatab palli maha. Märt Roosna: 13:15. Märt Roosna: 13:14. Ver Eecke rünnak. Märt Roosna: 13:13. Saar viigistab. Märt Roosna: 12:13. Pärnul oli rünnakuvõimalusi mitmeid, kuid Winkelmüller lõpetab pika pallivahetuse. Märt Roosna: 12:12. Winkelmülleri serviviga. Märt Roosna: 11:12. Sinnesael keskelt. Märt Roosna: 11:11. Juhnevici rünnak. Märt Roosna: 10:11. Gorski rünnak. Märt Roosna: 10:10. Vaškelise rünnak. Märt Roosna: 9:10. Winkelmüller viib Meneni taas ette. Märt Roosna: 9:9. Švansi äss! Märt Roosna: 8:9. Juhnevic auti. Järgmise rünnaku lõpetab aga Vaškelis edukalt. Märt Roosna: 7:8. Saare serviviga. Märt Roosna: 7:7. Saare rünnak. Märt Roosna: 6:7. Juhnevich astub servides joonele. Märt Roosna: 6:6. Švans hanitab ebamugava tõste punktiks. Märt Roosna: 5:6. Keel mängib kenasti Saare löögile, kuid too põrutab auti. Märt Roosna: 5:5. Gorski rünnak. Märt Roosna: 5:4. Vaškelis! Märt Roosna: 4:4. Meneni rünnak. Märt Roosna: 4:3. Meneni serviviga. Märt Roosna: 3:3. Märt Roosna: 3:2. Winkelmuller saab käe valgeks. Märt Roosna: 3:1. Taas ei suudeta Keele servi hästi kätte saada. Märt Roosna: 2:1. Keele hea serv toob punkti. Märt Roosna: 1:1. Juhnevichi kerge löök jääb õnnelikult maha. Märt Roosna: 0:1. Palmar pannakse keskelt kinni. Märt Roosna: Meneni koosseis: sidemängija Estruga Folguera, diagonaal Winkelmuller, nurgad Gorski ja ver Eecke, tempod Sinneseal ja Fasteland ning libero Bernardo. Märt Roosna: Mäng on kohe algamas. Pärnu algkoosseis peaks olema ootuspärane: Markkus Keel, Edvinas Vaškelis, Kevin Saar, Robert Juhnevich, Karel Palmar, Toms Švans ja Silver Maar. Märt Roosna: Seis ongi nii, nagu arvatud: grippi haigestunud Leppik ei mängi, Markkus Keel aga küll. Mis jälje haigus Keele vormile on jätnud, näeme mängu käigus. Märt Roosna: Meneni klubi statistik kerget mängu siiski ei oota, meenutas, kuidas viimati Pärnust kaotusega lahkuti. Lisaks avaldas ta, et Poola nurgaründaja Janusz Gorski peaks olema tähtsaks etteasteks mängukõlblik. Märt Roosna: Kihlveokontorid peavad soosikuks Menenit. Pärnu võidu korral saab raha tagasi 3,75-kordselt. Märt Roosna: Värke uudis, paraku halb uudis: Taavet Leppik jääbki haiguse tõttu ülitähtsast mängust eemale. Tõenäoliselt usaldab treener Avo Keel ta asemel platsile leedulase Robert Juhnevichi. Märt Roosna: Tervitused Pärnu spordihallist! Kohtumine on tõepoolest kaalukas, sest Pärnul on võimalik korrata Eesti klubide kõigi aegade parimat tulemust, jõudes eurosarjas veerandfinaali. Sellega on varem hakkama saanud legendaarne Pärnu ESS (kusjuures tugevuselt teises eurosarjas, Pärnu mängib kolmandat), lisaks kahel korral ka Tallinna Selver.

Lisaks on lähipäevadel eurosarjades võistlustules veel välisliigades pallivaid eestlasi. CEV Challenge Cupil teeb kaasa kaks eestlast. Henri Treial ja CEZ Karlovarsko (Tšehhi) kohtuvad kolmapäeval kodus kell 19.00 (Eesti aeg) Näfelsi Biogas Volleyga (Šveits). Oliver Venno ja Ankara Maliye Piyango (Türgi) peavad oma 1/8-finaali avakohtumise Minski Stroiteli (Valgevene) vastu. See mäng peetakse Ankaras Eesti aja järgi kell 19.00.

CEV Cupil teevad eestlastest kaasa Andri Aganits ja Karli Allik. Aganits ja Montpellier kohtuvad Soligorski Šahtjoriga (Valgevene) kolmapäeval kell 19.00 Mogiljovis. Allik ja Düren Powervolleys mängivad samal päeval Türgis Ankara Ziraat Bankasiga. Kohtumine algab kell 18.00.

Euroopa klubivõrkpalli kõrgeimal tasemel Meistrite liigas peavad järjekordsed mängud Renee Teppan (Trentino Diatec) ja Timo Tammemaa (Maaseiki Noliko). Trentino hoiab E-alagrupis Kedzierzyn-Kozle Zaksa (5 punkti) järel 4 punktiga teist kohta, Maaseik on 2 punktiga kolmas ja Izmiri Arkas 1 punktiga viimane. Trentino kohtub neljapäeval kell 21.30 kodus Izmiri klubiga, Maaseik mängib kolmapäeval kell 21.30 võõrsil Zaksaga.