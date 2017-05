Sõprusmängud Eesti moodi: kell 15 vastaseks Hispaania, kell 18 Venemaa

Eesti võrkpalli rahvusmeeskond võitis võõrsil kõik kolm Portugaliga peetud sõprusmängu, naised edestasid kolmel korral Taanit.

Neljapäeval löödi Portugali 3 : 1, reedel 3 : 0, laupäeval 3 : 2. Pole paha, arvestades, et meie eksperimenteerisime koosseisudega, sügisel EM-valiksarja play-off’is Türgile alla jäänud Portugal aga tuli ikka ja jälle välja põhimeestega. „Meie mängus oli natuke kõike: häid hetki ja halbu, kohati segadust,” kostis koondise kapten Kert Toobal. „Pigem oleks Portugalilt veidi rohkemat oodanud. Kolmandas mängus nad olid vähe kabedamad, muidu loobusid suhteliselt kiiresti.”

Peatreener Gheorghe Creţu andis peaaegu kõigile kaasas olnud meestele mänguaega ja proovis mängijaid uutes rollides: Robert Täht tõmbas teises mängus selga liberosärgi, Kristo Kollo proovis sama kolmandas matšis.

Laupäeval kaotas Eesti esimesed geimid 25 : 27, 25 : 27. Seejärel tuli Renee Teppani asemel platsile Oliver Venno ja sinilõvid võitsid järgmised geimid kindlalt 25 : 17, 25 : 16, 15 : 13. Täht tõi 21 punkti ja rünnakul koguni 70% efektiivsusega tegutsenud Venno 17.

Sel nädalal võõrustab Eesti vast renoveeritud Kalevi spordihallis Hispaaniat ja pühapäeval ka Venemaad. Pühapäeval on koguni kaks mängu: lõunaooteks Hispaania, õhtusöögiks Venemaa. „Meeskond tehakse kaheks,” selgitas Toobal. „Vaevalt et keegi mõlemas kohtumises osaleb, lihtsalt ilmselt tõmbab igaks juhuks särgi selga ja on vajaduse korral valmis aitama.”

Eesti naiskond mängis kolm korda Taaniga – 3 : 1, 3 : 0, 3 : 0.