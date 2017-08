Soome võrkpallikoondise peatreener tegi Eestile väga põneva ettepaneku

Tuomas Sammelvuo käis välja huvitava idee – Eesti, Soome ja teised potentsiaalsed võrkpalli Maailmaliigast väljajääjad peaksid moodustama Maailmaliiga ja Euroopa liiga kõrvale alternatiivse võistluse.

Teatavasti otsustas maailma võrkpalliliit (FIVB) järgmisel hooajal formaati muuta. Maailmaliiga esimest gruppi laiendati 16-ni. Sinna valiti madalamatest gruppidest majanduslikult jõukamaid riike, välja jäeti isegi teise tugevusgrupi võitnud Sloveenia, kes asja kohtusse andis. Teiste gruppide saatus – kas ja mis vormis jätkatakse – on praegu endiselt teadmata. Kolmanda grupi võitnud Eesti ja teises grupis üheksandaks tulnud Soomet ähvardab Maailmaliigast väljajäämine, alternatiivina on räägitud Euroopa liigasse naasmisest.

„Maailmaliiga on olnud äärmiselt tähtis arengutegur,“ nentis Soomet juhendav Sammelvuo. „Kui seda meie jaoks järgmisel hooajal enam ei eksisteeri, siis ma väga loodan, et Sloveenia, Belgia, Eesti, Soome… Kes veel? Türgi, Slovakkia, Tšehhi, võib-olla ka Venemaa teine koosseis hakkaksid koostööd tegema ja looksid ise endale uue võistlusväljundi. Tean, et on olemas ka Euroopa liiga, aga leian, et peaksime piirduma nende riikidega, kes jäävad Maailmaliigast üle. See võib olla meie jaoks hoopis suur võimalus. Sel juhul ei peaks nii palju reisima ja jääks rohkem aega treenimiseks.“

Pikemat intervjuud Sammelvuoga saad lugeda homses Eesti Päevalehes. Head naabrid kohtuvad Poolas toimuval EMil juba neljapäeval. Eesti ja Soome kõrval kuuluvad A-gruppi väga tugevad Serbia ja Poola, seega on juba avamäng meie jaoks eluliselt tähtis.