Soome peatreener: meil on eestlaste kohta täpne info

EM-kohtumiseks Eestiga valmistuv Soome võrkpallimeeskond võttis nädalavahetusel mõõtu Slovakkia koondiselt. Pärast mänge kinnitas soomlaste juhendaja, et neil on eestlaste kohta kogu informatsioon olemas.

Meie põhjanaabrid võitsid koduväljakul kaks korda 3:1. Ka slovakid kvalifitseerusid Euroopa meistrivõistluste finaalturniirile, kus kohtuvad alagrupis itaallaste, sakslaste ja tšehhidega, kirjutab volley.ee.

Soome peatreener Tuomas Sammelvuo arvab teadvat, kuidas eestlaste vastu mängima peaks. "Kamil Soloducha ja Mikko Häyrinen analüüsisid kõikide vastaste tegevust, tehes selleks väga kõvasti tööd," sõnas Sammelvuo. "Eesti meeskonnas on väga häid ja ka hingelt tugevaid mängijaid tugevatest klubidest. See on hästi roolitud meeskond."