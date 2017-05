Sõna treeneritele: kas Raadik mängis end eduka MM-valikturniiriga Pupartist mööda?

"Andrust kiidan ma kindlasti kõige-kõige rohkem! Ta on üdini positiivne tüüp ja ei anna kunagi alla. Ta on oma peas mingid asjad selgeks saanud ja on näha, kuidas ta väljakul iga hetke naudib."

Need sõnad kuuluvad Eesti võrkpallikoondise kaptenile Kert Toobalile ning räägivad 30-aastasest Andrus Raadikust, kellel jäid seljataha elu esimesed tähtsad mängud meeskonna põhitegijana. Raadik tegutses MM-valikturniiril koha vääriliselt ning kerkis otsustavas mängus Venemaa vastu kasuteguri poolest meeskonna parimaks (11 p, +8).

Uurisime kolmelt Eesti treenerilt, kes viisid tänavu oma meeskonnad Balti liigas medalile, mida nemad Raadiku esitustest arvavad.

Pärnu Võrkpalliklubi juhendaja Avo Keel: "Tipp-topp! Kui me vaatame kõige olulisemat mängu ehk viimast kohtumist Venemaaga, oli ta rünnakuprotsent väga korralik. Alles lõpus hakkasid numbrid natuke langema. Blokis jäi Raadikul varu sisse - ta mängib n-ö liiga ausalt. Võrdleme näiteks Robiga (Robert Täht - toim), kes on blokis väga agressiivne - suunab ja väänab oma käsi igale poole. Raadik pani aga lihtsalt käed üles. Pikkus ja kõik muu lubaks Raadikul ka blokis parem olla. Aga kokkuvõttes võib tema esitusega igal juhul rahul olla."

Tartu Bigbanki juhendaja Oliver Lüütsepp: "Minule tema mäng väga meeldis! Valikturniiril ei saanudki aru, et tegu on mehega, kes alles esimest hooaega koondises mängib. Ta sobib sellesse seltskonda kuidagi. Mul on tõesti hea meel, et ta 30-aastasena sellise arenguhüppe on teinud. Raadiku nõrkuseks peetakse vastuvõttu, aga lõppenud valikturniiril ta selles elemendis hätta ei jäänud. Pigem pommitati servidega Tähte, kuigi, jah, sellel oli ka oma põhjus. Teda üritati taktikaliselt rünnakult välja mängida. Siiski, kui Raadiku vastuvõtt olnuks väga kehv, küll vastased oleks siis teda ka rohkem otsinud."

Rakvere Võrkpalliklubi endine peatreener Urmas Tali: "Väga hea mulje jättis! Ütleme nii, et olin hullemaks valmis, sest tal polnud ju sellisel tasemel mängude osas kogemusi. Ta ei jäänud vastuvõtul ega rünnakul hätta. Tuleb siiski lisada, et vastaste blokis olid kaks silmapaari alati Robile suunatud, mis tegi temal ründamise veidi kergemaks. Ülevalt võtab Raadik servi vastu väga enesekindlalt, ka alt tugevate pallingute vastuvõtmisega ei jäänud ta liiga tihti hätta."

Mida tähendavad Raadiku head esitused suve teist poolt silmas pidades, kui meeskonnas on tagasi koondise raudvara Keith Pupart? Meie parim nurgaründaja on täna Robert Täht, kuid kes peaks teisena algkoosseisu kuuluma?

Keel: "Eks siin hakkab sõltuma nüüd sellest, kes millises seisus parasjagu on ja millise vastasega kohtutakse. Puparti karjääri vaadates - ta on mänginud pikalt nii koondises, Prantsusmaa kui Poola liigas - võib siiski ennustada, et küllap tema põhikoosseisu pääseb. Puparti kasuks räägivad üldmäng ja blokk - ta on väga salakaval ja hea blokeerija. Ja ma ei ütleks tegelikult ka seda, et Raadik rünnakul temast selgelt parem oleks. Pupart on mul siin Paikusel naabrimees, aga pole temast veel midagi kuulda olnud. (Naerab.) Ta pole Paikuse külaelanikele veel põhjalikku raportit esitanud, kus ta selgitaks, miks ta on praegu siin ja mitte koondise juures."

Tali: "Treeneritel on nüüd vangerdamisruumi, mis pole sugugi halb. Palju sõltub vastasest. Puparti tugevus on üldmäng, selles pole kahtlustki. Raadikuga lisandub koondise mängu aga üks element - tagaliinirünnak. Puparti puhul oleks selle kasutamine riskantsem. Puparti rünnak on üleüldiselt pehmem kui Raadikul."

Lüütsepp: "Puparti suur pluss on üldmäng. See tähendab seda, et ta oskab kaitses õiget kohta valida ning kui saab käe vahele, siis ka puude on kvaliteetsem kui Raadikul. Niisiis, Raadik on tugevam rünnakul, aga Pupart kaitses. Treeneritel valikut jagub."