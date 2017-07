Sinilõvide pealik Cretu: oleme taas mängunäljas, kõik pallurid on valmis nii füüsiliselt kui vaimselt

Eesti meeste võrkpallikoondise peatreener Gheorghe Crețu loodab, et rahvusmeeskonnal on jõudu ja kannatust oma kvaliteeti targalt kasutada, et võita täna Belgias algav MM-valiksarja kolmanda ringi turniir ja tagada endale ajaloos esmakorselt pilet MM-finaalturniirile. Delfi avaldab Cretu antud intervjuu volley.ee-le.

Gianni, millises vormis meeskond enne üliolulist MM-valiksarja turniiri on?

Esmalt tuleks rääkida veidi Maailmaliigas mängimisest, mis võttis meilt kõvasti energiat. Olime seal tõesti suurepärases füüsilises vormis. Pärast seda, kui viimane pall Mehhikos maha jäi, oli selge, et tuleb pingelangus nii füüsiliselt kui ka mentaalselt. Kõik said vabaks. Ma lootsin väga, et Maailmaliiga lõppeb meile õnnelikult, sest siis on võimalik sellele peatükile ilusti joon alla tõmmata. Õnneks nii ka läks.

Alustades ettevalmistust algavaks MM-valiksarjaks oli ülimalt oluline, et mehed tunneksid taas mängunälga. Oluline oli nad panna ettevalmistusperioodil võistlema, mitte lihtsalt mingeid harjutusi tegema. Lähenesin seekordsele ettevalmistusele ka veidi teistmoodi. Esimesel nädalal Rakveres tegime igal päeval jõusaalitreeninguid ja lisasime sinna juurde lühikesed, ent väga intensiivsed tehnikatrennid pallisaalis. Treenigutel organiseerisin palju erinevaid nii-öelda minimatše, kas siis kolm-kolme või neli-nelja vastu. Samamoodi esitasin erinevaid ülesandeid. Näiteks mehed ei tohtinud teatud suundades palli lüüa. Lisaks panin rõhku vaimsele poolele. Lõin sellised mängusituatsioonid, kus mõnel punktil oli suurem kaal, et mängijatel oleks veelgi suurem motivatsioon. Teisel nädalal Tallinnas keskendusime ainult kuus-kuue vastu mängimisele ja mänguväljakul ühise klapi leidmisele. Nägin treeningutel tugevat võitlust, mis mulle väga meeldis.

Üldiselt usun, et oleme taas mängunäljas ja kõik pallurid on valmis nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Teame, et meil on sees tohutu resurss. Loodan, et mehed püsivad kogu nädala terved ja meil on kannatust ja jõudu kasutada targalt oma kvaliteeti, et algav turniir võita.

Mis saavad oleme algava turniiri võtmeelemendid?

Meil on kollektiivne mäng, mis tähendab, et kõik mehed on pingilt sekkudes koheselt valmis andma oma panuse. Lisaks oleme väga hea kaitse- ja blokimeeskond. Need asjad peavad ka algaval turniiril hästi töötama. Ülimalt oluline on see, millise suhtumisega astume väljakule ja kuidas oleme mänguks valmistunud. Tähtis on ka see, et suudaksime rünnakul koormust tasakaalukalt jagada ja sundida vastaseid mängima pikki pallivahetusi ning saama ise aru hetkedest, kui on vaja võtta kalkureeitud riske.

Kas sellisel pikal turniiril saab lõpuks olulisemaks füüsiline või mentaalne pool?

Nende kahe kombinatsioon. Väga tähtis on turniiri lõpufaasis, kui jalad on juba rasked ja väsimus tuleb sisse, suuta keskenduda positiivsele mängule ja teha võimalikult vähe vigu. Ei tohi minna stressi, et jalad ei ole nii värsked, kui esimesel päeval, ning oma liigutusi võimalikult hästi kontrollida. Lisaks tuleb väljakul olles meeles pidada, et lisaks sinule on veel kolmteist meest, kelle nimel tuleb mängida ja kes samamoodi mängivad sinu nimel.

Meie esimeseks vastaseks on Valgevene. Mis seda koondist iseloomustab?

Valgevene on ohtlik võistkond. Enne mängisid nad rünnakul tunduvalt rohkem kõrgeid tõsteid, ent uue sidemängijaga on nende mäng muutunud kõvasti kiiremaks. Lisaks riskivad nad päris palju ja on hästi organiseeritud bloki-kaitse mängus. Peame oleme kannatlikud ja usun, et lõpuks saab määravaks tegutsemine servi vastuvõtul.

Turniiri kokkuvõttes peaksid meie suurimateks konkurentideks olema siiski Belgia ja Saksamaa.

Aga nendeni jõudmiseks on meil vaja võita ka ülejäänud mängud. Esimesed kaks mängu näitavad ära, kus oleme ja millisel viisil läheme vastu ülejäänud kolmele matšile. Me ei tohi mõelda, justkui Valgevene ja Hispaania oleksid meist nõrgemad, kuna oleme neid viimasel ajal võitnud. Tuleb mõista seda lihtsat tõsiasja, et kui olla kedagi võitnud, siis kaotanud poolel on järgmisel korral omavahel mängides suur lisamotivatsioon juures. Seega peame kõiki vastaseid austama ja suhtuma neisse täie tõsidusega. Tahan, et mehed pigem natukene kardaksid vastast, sest see asetab meid kaitsesituatsiooni ja oleme paremini valmis. On tohutu risk minna mängule ülbelt ja vastasele ülevalt alla vaadata.

Kui rääkida reedesest mängust Saksamaaga, siis vajame tarka servi ja head bloki-kaitse koostööd. Oluline on, kumb meeskond teeb vähem vigu. Meie vastas on tippliigades pallivad mängumehed, kes teavad, et me mängime ja valmistume hästi ning nemad teevad sama. Belgiaga oleme viimastel aastatel mänginud ja teame teineteist hästi. Turniiri viimasel päeval toimuvas mängus saab ülimalt oluliseks võistkondade füüsiline ja vaimne valmisolek.