Sinilõvid võitsid hakatuseks Rumeeniat, kapten Toobal sai mälestuseks sinise silma

Eesti võrkpallikoondis alustas MM-valiksarja Kalevi spordihallis, võites Rumeeniat 3 : 1.

Kes ütles, et võrkpallis pole füüsilist kontakti? See väide lükati eile Kalevi spordihallis ümber juba esimeses geimis, kui võrgu ees toimunud blokituhinas käis nurgaründaja Robert Tähe küünarnukk kogemata sidemängija Kert Toobali näos. 37-aastane koondise kapten ei lasknud sinisel silmaalusel end põrmugi häirida ja tüüris meeskonna võiduni. „Tavaline turniiri alguse mäng. Alguses oli kohtumine meie kontrolli all, teises geimis enam mitte ja kolmas geim läkski ära,” võttis Toobal võidumatši kokku.