Selveri sidemängija pikendas lepingut

Tallinna Selveri võrkpalliklubi teatas, et ka uuel hooajal jätkab nende meeskonnas mängimist sidemängija Tauno Lipp, kes on ühtlasi klubi mänedžer.

"Uuel hooajal on kindlasti liiga uus ja huvitav seoses uute klubide liitumisega ja mängija liikumiste osas. Ootan huviga uut treenerite duot. Peatreener Stalsi tean isiklikult aastast 2009, kui mängisime koos Tartu esinduses, tegemist on väga sümpaatse ja asjaliku inimesega," sõnas Lipp Selveri kodulehel. "Mehed, kelle ümber hakkan mängima, on samuti tuttavad mehed, kelle kõrval on tore tööd jätkata. Tuleb huvitav hooaeg ja ootan juba pingsalt esimesi ühistreeninguid ja mänge."