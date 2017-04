Selveri peatreener: kas ajakirjanikel on meie riietusruumis kõrvad?

Eesti meistritiitli kaitsmisest vaid ühe võidu kaugusel oleva Tallinna Selveri juhendaja Rainer Vassiljevi sõnul olid nad Tartu Bigbanki koosseisumuutuseks valmis.

Selver võitis tänase mängu 3:1 (28:26, 25:21, 21:25, 25:16) ja juhib seeriat juba 3:0. Tartu treener Oliver Lüütsepp andis täna võimaluse ameeriklasest nurgaründajale Michael Michelaule, kes seeria kahes esimeses mängus suurt platsile ei saanud. Michelau alustas esimest geimi väga teravalt, kuid geimi lõpus võeti paar korda blokiga maha ja Selver sai kohtumise kulgu väga oluliselt mõjutanud avageimi kätte.

„Olime valmis, et vastaste koosseisus tuleb muudatus,“ kinnitas Vassiljev, et suur üllatus see tema hoolealuste jaoks ei olnud. „Kahtlustan, et teil (Delfi sporditoimetusel – M. R.) on meie koosolekuruumis kõrv. Kell 9.15 ütlesin meestele, et peame valmis olema Michelau tuleku jaoks ja vaatame üle, mida ta teeb. Hiljem nägin, et olite varsti pärast seda tema võimalikust tulekust artikli kirjutanud. Tegelikult oli ju üsna selge, et nad peavad midagi muutma ja see oli loogiline käik. Eks iga mängija teeb liigutusi natukene erinevalt. Meil võttis temaga harjumine veidi aega, aga kordagi ei tekkinud platsil paanikat.“

Samamoodi suudeti rahulikuks jääda kaotatud kolmanda geimi järel, kus pöörde tõi mängu pingilt sekkunud Bigbanki teine sidemängija Ronald Järv. „Meie ajasime oma asja rahulikult edasi, ei hakanud rapsima. Olime ka ette valmistatud selleks, et Tartu annab serviga survet,“ lausus Vassiljev.

Aga kas Lüütsepal võib olla pühapäevaseks mänguks veel mingi kaart varrukas või mitte? „Ma jätaks sellele küsimusele vastamata,“ ei tahtnud Vassiljev rivaalile ajalehe vahendusel teada anda, mida ta järgmiseks ootab.