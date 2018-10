Selver šokeeris Tartu Bigbanki, võitu aitasid sepistada 15- ja 17-aastased koolipoisid!

Selver võitis 3:1 (25:22, 18:25, 25:14, 25:20). Julgelt noortele võimalust pakkuv Selver tõestas seda, mida ennegi räägiti ja arvata võis: kui keegi neid vähegi kergemalt võtta mõtleb, siis võib valusalt näppu lõigata. Bigbanki poolel alustas diagonaalründaja Hindrek Pulk kehvasti, pall ei tahtnud maha jääda, kaasa ei teinud üldse libero Rait Rikberg ja Mart Naaber. Ja kui Selveril oli juba hoog sees, oli pööret tuua raske.

Selveri meeskond on tõesti väga noor. Sel hooajal pidevalt põhikoosseisu mahtunud Marx Aru on 15-aastane, diagonaalründaja Timo Lõhmus 17-aastane. Noored on ka teised põhimehed: Renet Vanker (20), Albert Hurt (19), Sten Vahtras (19). Kogenumad on üksnes Oliver Orav (23) ja ameeriklasest leegionär Thomas Callaway (24).

Rünnakul üsna pidurdamatult tegutsenud Lõhmus tõi 17 punkti (rünnak 26st 16; kasutegur +14), Hurt lisas 14, Orav 13. Saaremaa poolel jäi Pulga saagiks küll 18 silma (+12), ent rünnakuprotsent oli vaid 35 (34-st 12).

Balti liigas on nüüd Läti kolmikjuhtimine: 1. RTU 12, 2. Daugavpils 8, 3. Jekabpils 8. Tartu, Saaremaa ja Selver on kõik kuue punkti peal, neile järgneb nelja punktiga Pärnu.

"Rait Rikbergil löödi eelmise mängu soojenduse ajal vasaku käe pöial liigesest välja. Ta olnuks nõus mängima, aga kuna ka koondisemängud on veel ees, siis tegime sellise otsuse," selgitas Bigbanki treener Andrei Ojamets. "Mart Naaber tundis südame piirkonnas valu. Õnneks südamega pistmist ei ole, tegu on pigem mingi närvi- või lihasega, mis on roiete vahel. Soovitati viis päeva puhkust anda. Hooaeg on pikk, ei saa mehi ära tappa. Pealegi peavad teised ka end näitama."