Selver kaotas lähirivaalile viiegeimilise lahingu

Võrkpalli Credi24 Meistriiigas sai laupäeval valusa kaotuse Tallinna Selver, kes kohtus võõrsil lähirivaal Jekapbilsi Lušiga ja pidi viies geimis vastase 3:2 (26:24, 25:22, 25:27, 19:25, 15:11) paremust tunnistama.

Selveri meeskona edukaim oli täna Oliver Orav, kes tõi 25 punkti (+14), Taavi Nõmmistu kontole kogunes 18 punkti (+4) ja Mihkel Varblane lisas 14 punkti (+9), kirjutab volley.ee. Selveri lõi 7 ässpallingut (servivigu kogunes 18), blokipunkte teeniti koguni 18 (neist 6 läks Varblase nimele). Vastuvõtuprotsent oli 54,2, rünnakuprotsent 49,1. Jekapbilsi resultatiivseimaks tõusis 20 punktiga (+7) Armands Abolins. Läti klubi vastuvõtt oli 48,4%, rünnak 48,8%. Servipunkte kogunes 5 (13 viga), blokipunkte 11.

Jekapbils on pärast tänast kohtumist liigatabelis neljas, Selver viies. Läti klubil on 49 punkti, Selveril 47. Pühapäeval sõidab Selver külla Daugavpilsi Ülikooli meeskonnale (tabeli 12. koht), mäng algab kell 17.00.

Pühapäeval kell 15.00 algab Tartu Ülikooli spordihoones sealse Bigbank Tartu ja Saaremaa VK vaheline mäng. Põhiturniir on õige pea lõpule jõudmas ja mõlemad tahavad selle võimalikult kõrgel kohal lõpetada, et play-offiks parem asetus saada. Saaremaa hoiab hetkel 58 punktiga Pärnu VK (62 punkti) järel teist kohta, Bigbankil on Saaremaast mäng rohkem peetud ja punkte 57.

Veel kohtuvad Eesti klubidest pühapäeval (kel 17.00) Rakvere VK ja TTÜ. Rakvere on play-offi kohas kindlalt kinni, hoides 42 punktiga kuuendat positsiooni. TTÜ jaoks on play-offi rong sisuliselt läinud (18 punktiga ollakse 11. kohal.), ent noortest meestest koosnev meeskond tahab sellele vaatamata vastaste elu raskeks teha.