Selver ja Bigbank jäävad skoorimasinatest ilma

Teist aastat järjest tiitlit sihtiva Selveri liider, 23-aastane austraallane Lincoln Williams lahkub suure tõenäosusega Eestist.

„Üritan ka ise teda aidata ja oma kontakte kasutada,” tunnistas Selveri loots Rainer Vassiljev, et teeb kõik endast oleneva, et parimast mängijast ilma jääda. Miks? „Tema mängud ei peaks piirduma Balti liigaga. Praegu on ülimalt õige aeg edasi liikuda. Ta on siin veedetud aastate jooksul arenenud nii mängijana, meeskonna liidrina kui ka inimesena. Siin jätkata pole point’i. Ma pole treener, kes hoiaks mängijatest kümne küünega kinni. Hoolin neist ka inimesena.”

Samuti ei näe järgmisel hooajal Eestis ilmselt Bigbanki kanadalasest diagonaalründajat Bradley Gunterit. „Tundub nii,” tõdes Gunter juba eelmisel nädalal, kuid ei soovinud midagi rohkemat öelda. Kuuldavasti tunnevad tema vastu huvi Poola ja Saksamaa klubid. „Olen kuulnud ka, et tal on pakkumised liigadest, millega meie võistelda ei suuda,” kinnitas Tartu klubi omanik Alari Jõesaar.

Kui palju Bigbanki koosseis uueks hooajaks muutub? „Mul oleks hea meel, kui Rait Rikberg pääseks karjääri lõpus välisklubisse. Kui kuskil lepingu teenib, siis ilmselt Gheorghe Crețu juures. Mart Naabril oleks veel vara, mina teda ära ei laseks. Praegu suudab ta häid partiisid teha üle ühe mängu. Ta pole veel valmis, igaks asjaks on õige aeg. Näiteks Robert Täht – omal ajal võis ta mind küll vanduda, aga kui õige aeg saabus ja sai Crețu juurde Poola, siis tänas mind. See oli õige moment,” rääkis Jõesaar, kes jätkaks suuresti praeguse tuumikuga. „Treener Oliver Lüütsepa leping lõppeb. Vaatame, istume ja räägime.”