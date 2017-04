Selgusid „Võrguplatsid korda” konkursi võitjad ja rahvahääletusele pääsejad

Eesti Võrkpalli Liit ja Oma Ehitaja AS rajavad või korrastavad tänavugi projekti „Võrguplatsid korda” raames üle Eesti kümme võrkpalliväljakut. Žürii on välja valinud kuus võitjat, kellele lisandub nädal aega Postimehe keskkonnas vältava rahvahääletuse käigus veel neli.

Seitsmendat aastat toimuva „Võrguplatsid korda” konkursile laekus sel korral peaaegu rekordiline arv taotlusi. Tippmark pärineb aastast 2012, kui osalejaid oli 79, tänavu esitasid avalduse uhiuue võrkpalliplatsi saamiseks 75 huvilist. „Mul on hea meel, et saame õla alla panna projektile, mis annab inimestele tervisliku ja sportliku liikumisväljundi ja ühtlasi kõnetab nii paljusid huvilisi. Küll oli väga raske parimaid välja valida, sest häid ja läbimõeldud taotlusi oli tõesti palju,” lausus Oma Ehitaja AS juhatuse esimees ja „Võrguplatsid korda” žürii liige Kaido Fridolin.

Tema kõrval kuulusid žüriisse Eesti Võrkpalli Liidu president Hanno Pevkur ja peasekretär Helen Veermäe, rahvusmeeskonna kapten Kert Toobal ja Eestit Pekingi olümpiamängudel esindanud rannavõrkpallur Rivo Vesik.

Osalejate kõrget taset kiitis ka „Võrguplatsid korda” projektijuht Urmas Piik. „Taotlusi vaadates oli hea meel näha, et avalduse esitajad olid sellesse kõvasti panustanud. Rõõmu tegi, et ohtra pildimaterjali kõrval oli taotluste juures kasutatud ka videolahendusi ja selgelt oli läbi mõeldud visioon, kuidas võrkpalliplatsi nii kasutama hakata, et sellest saaksid osa võimalikult paljud huvilised,” rääkis Piik.



Sel aastal žürii poolt välja valitud kuus kohta, kuhu peagi võrkpalliplats kogu vajaliku inventariga rajatakse, on järgmised:

1) Nissi põhikooli staadion, Harjumaa

2) Tammispää küla, Ida-Virumaa

3) Lelle alevik, Raplamaa (pildil)

4) Vaida alevik, Harjumaa

5) Kaasikaia küla, Ida-Virumaa

6) Pärnu linn Raeküla, Pärnumaa

Lisaks valis žürii veel kümme taotlust, kes hakkavad Postimees.ee veebilehel toimuval rahvahääletusel konkureerima. Kuni 4. maini vältava hääletuse käigus selgub neli rahva lemmikut, kuhu samuti uued võrkpalliplatsid kerkivad. Kohtade lühikirjeldused ja fotomaterjali leiab alates tänasest siit. Neli kõige enam hääli kogunud kohta, mis samuti võrkpalliväljaku rajamiseks vajaliku inventari saavad, selguvad 5. mail.



Rahvahääletusel osalevad:

1) Ramsi alevik, Viljandimaa

2) Kose alevik, Harjumaa

3) Türi linn, Järvamaa

4) Väike-Rakke küla, Tartumaa

5) Aegna saar, Harjumaa

6) Sõmerpalu vald, Võrumaa

7) Äksi alevik, Tartumaa

8) Kaagjärve küla, Valgamaa

9) Kamari alevik, Jõgevamaa

10) Ääsmäe küla, Harjumaa

Mänguväljaku koos vajaliku inventariga rajab Eesti Võrkpalli Liit koostöös Oma Ehitaja AS-ga, transpordi teostab logistikafirma HRX Logistics ja palli annab väljaku esindajale Eesti Olümpiakomitee.

Siit saab alla laadida kõik žürii poolt välja valitud kohtade pildid.

Projekti „Võrguplatsid korda” ajajoon

4. aprill – taotluste esitamise algus

24. aprill – taotluste esitamise lõpp

27. aprill – kuue võitja ja kümne rahvahääletusele mineva kandidaadi avalikustamine; rahvahääletuse algus

4. mai – rahvahääletuse lõpp

5. mai – rahvahääletuse võitjate avalikustamine

8. mai – väljakute transpordi algus koostöös logistikafirmaga HRX Logistics