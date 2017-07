Selgus võrkpallikoondise lõplik koosseis MM-valiksarja otsustavaks faasiks

Eesti Võrkpalli Liit avaldas oma kodulehel lõpliku nimekirja meestest, kes sõidavad Belgiasse Kortrijkisse MM-valikturniiri kolmana ringi turniirile.

Koondisest jäid välja Karli Allik ja 212-sentimeetrine Mart Naaber. Allikut vaevab põlvevigastus, Naabrit õlavalu.

Mängud algavad kolmapäeval ja järjekorras on Eesti vastasteks Valgevene, Hispaania, Saksamaa, Slovakkia ja Belgia. Kõik kuus koondist saavutasid mais toimund MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi turniiril oma alagruppides teise koha ja võitlevad nüüd viimase pileti nimel, pääsemaks tuleva aasta septembris Bulgaarias ja Itaalias mängitavale finaalturniirile.

Kahjuks saavad Eesti televaatajad kaasa elada vaid koondise kahele viimasele mängule – laupäeval Slovakkia ja pühapäeval Belgiaga. Põhjuseks seik, et belglased teevad ülekandeid vaid minimaalse kohustuse jagu ehk kahest viimasest päevast ja kokku neljast mängust. Eesti Võrkpalli Liit pakkus välja ka võimaluse, et rahvusmeeskonna kohtumiste kajastamiseks saadetakse Belgiasse oma ülekandemeeskond, kes teeksid matšidest kahe kaameraga ülekande. Paraku selgus, et see ei vasta Euroopa alaliidu nõuetele, mille kohaselt peab olema vähemalt 5+1 kaamerat.

Eesti koondise koosseis MM-valiksarja kolmanda ringi turniiriks: sidemängijad – Andres Toobal, Kert Toobal; nurgaründajad – Kristo Kollo, Oliver Orav, Andrus Raadik, Robert Täht; temporündajad – Andri Aganits, Ardo Kreek, Timo Tammemaa, Henri Treial; diagonaalründajad – Renee Teppan, Oliver Venno; liberod – Denis Losnikov, Rait Rikberg. Peatreener: Gheorghe Crețu; treener: Rainer Vassiljev; ÜKE treener: Mirko Fasini; füsioterapeut: Siret Kalbus; massöör: Hardi Paas; statistik: Alar Rikberg; mänedžer: Robin Ristmäe.