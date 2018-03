Selgus võrkpalli Balti liiga veerandfinaalide ja finaalturniiri ajakava

Sel nädalal peetakse võrkpalli Credit24 Meistriliiga veerandfinaalid, et selgitada 23.-24. märtsil Saaremaal Kuressaares toimuval finaalturniiril osalejad.

Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, vajadusel toimub otsustav kohtumine kõrgema asetusega meeskonna kodusaalis. Veerandfinaalpaarid moodustusid vastavalt põhiturniiri kohtadele: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6., 4 . vs 5.

Veerandfinaalide paarid: Saaremaa VK vs Jelgava Biolaras; Pärnu VK vs RTU/Robežardze; Bigbank Tartu vs Rakvere VK; Jekabpilsi Luši vs Selver Tallinn.