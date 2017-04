Selgus Eesti võrkpallikoondise lõplik koosseis, Pupart MM-valikturniiril ja Maailmaliigas kaasa ei löö

Järgmisel esmaspäeval, 1. mail koguneb võrkpalli rahvusmeeskond laagrisse, alustamaks ettevalmistust MM-valikmängudeks ja Maailmaliiga kohtumisteks. Võrreldes eelmisel nädalal väljakuulutatud 22-mehelisele esialgse koosseisuga on mängijaid viie võrra vähem, laagrist jäid välja Rauno Tamme, Robert Viiber, Siim Põlluäär, Oliver Orav ja Keith Pupart.

Rahvusmeeskonna peatreener Gheorghe Crețu rõhutas algava laagri eel peamiste aspektidena, et mängijad oleksid terved ja valmis uuteks väljakutseteks, mis koondisel ees seisavad. „MM-valikturniiril ja Maailmaliigas ootavad meid uued ja väga heal tasemel vastased. Ühtlasi tahan näha, et mängijad oleksid läinud vahepealse klubihooajaga tugevamaks ja seda mitte ainult füüsiliselt, vaid ka mentaalselt ja suudaksid aidata rahvusmeeskonnal astuda tasemel sammu võrra kõrgemale,” rääkis rahvusmeeskonna peatreener.

Kokku kutsusid meeskonna treenerid laagrisse 17 pallurit, kellest üksteist mängisid lõppeval hooajal klubivõrkpalli piiri taga. Kuna osal neist veel hooajad kestavad, ei saa koondis päris täiskoosseisus laagrit alustada. Seisavad ju näiteks temporündajal Timo Tammemaal ja koondise kaptenil ning sidemängijal Kert Toobalil 6. mail ees vastavalt Prantsusmaa meistrisarja ja esiliiga finaalmängud. Kui Tartu Bigbank ja Tallinn Selver vajavad Eesti meistri selgitamiseks maksimaalset seitset mängu, seisab neilgi otsustav duell ees alles 2. mail.

Eelmisel hooajal Euroopa liigas triumfeerinud ja EM-finaalturniirile koha kindlustanud koosseisuga võrreldes on enim muudatusi toimunud nurgaründajate osakonnas. Eelneval kokkuleppel treeneritega jääb MM-valikmängudest ja Maailmaliiga kohtumistest eemale Keith Pupart, kes liitub koondisega EM-finaalturniiri ettevalmistuse ajal. Uute nurgameestena on kaasatud Pärnu Võrkpalliklubis palliv Taavet Leppik ja oma esimestel välishooaegadel vastavalt Šveitsi ja Soome meistrisarjas pronksmedalid võitnud Kristo Kollo ja Andrus Raadik. Neist esimene pole koondist ametlikes mängudes esindanud, Kollo kuulus rahvusmeeskonna nimekirja viimati 2014. aasta alguses, Raadik 2013. aastal.

Soome põhiturniiri uue punktirekordi püstitanud Raadikust on rahvusmeeskonna peatreeneril hea ülevaade olemas. „Üks mu endine abiline töötab Soomes ja sain temalt ohtralt tagasisidet. Mul on hea meel, et saan koondisesse juurde ühe võimsa ja kogenud mängumehe,” rääkis Crețu.

Debütantidena on koondise laagris Pärnu Võrkpalliklubi sidemängija Markkus Keel ja Tartu temporündaja Mart Naaber. „Ootan huviga, kuidas saab Mart hakkama tugevate vastase vastu mängides ja kuidas ta suudab täita pingilt tulevaid taktikalisi näpunäiteid,” lausus Crețu Eesti pikima tegevvõrkpalluri kohta.

MM-valiksarja Euroopa tsooni teise ringi mängud toimuvad Kalevi spordihallis 24.-28. maini. Seal läheme vastamisi Kosovo, Montenegro, Rumeenia, Ungari ja Venemaaga. Kuuiku parim pääseb otse tuleval aastal Bulgaarias ja Itaalias toimuvale finaalturniirile, teise koha omanik jätkab teekonda suvel peetavas valiksarja kolmandas ringis, kus kuue riigi koondised selgitavad veel ühe finaalturniirile pääseja. Kalevi spordihallis toimuvatele mängudele saavad kõik võrkpallisõbrad pääsmeid osta Piletilevi kaudu.

Nädal aega pärast MM-valikturniiri teeb rahvusmeeskond debüüdi Maailmaliigas, kuhu tagati pääs eelmise suve Euroopa liiga triumfiga. Kolmanda tugevusgrupi esimene alagrupiturniir peetakse 2.-4. juunini Montenegros, kus mängime võõrustajate kõrval Hiina Taipei ja Tuneesiaga. Nädal aega hiljem näeb Eesti publik Kalevi spordihallis matše Katari, Kreeka ja Venezuelaga.

Rahvusmeeskonna koosseis:

Sidemängijad: Markkus Keel (Pärnu Võrkpalliklubi), Andres Toobal (Antwerpeni Callant Topvolley, Belgia), Kert Toobal (Rennes Volley 35, Prantsusmaa)

Temporündajad: Andri Aganits (Poitiersi Stade Poitevin, Prantsusmaa), Ardo Kreek (Pariisi Volley, Prantsusmaa), Mart Naaber (Bigbank Tartu), Timo Tammemaa (Toulouse´i Spacer´s Volley, Prantusmaa), Henri Treial (ČEZ Karlovarsko, Tšehhi)

Nurgaründajad: Karli Allik (Selver Tallinn), Kristo Kollo (Schönenwerd Volley, Šveits), Taavet Leppik (Pärnu Võrkpalliklubi), Andrus Raadik (Pielavesi Sampo, Soome), Robert Täht (Lubini Cuprum, Poola)

Diagonaalründajad: Renee Teppan (Innsbrucki Hypo Tirol, Austria), Oliver Venno (Ankara Malìye Milli Pìyango, Türgi)

Liberod: Denis Losnikov (Selver Tallinn), Rait Rikberg (Bigbank Tartu)

Peatreener: Gheorghe Crețu

Treener: Rainer Vassiljev

ÜKE treener: Mirko Fasini

Füsioterapeut: Siret Kalbus

Statistik: Alar Rikberg

Massöör: Gardo Maruste

Mänedžer: Robin Ristmäe

Eesti koondise sõprusmängud mais 2017

11. mai 17:00 Portugal – Eesti Vila Flor

12. mai 17:00 Portugal – Eesti Vila Flor

13. mai 15:00 Portugal – Eesti Vila Flor

19. mai 18:00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

20. mai 18:00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

21. mai 15:00 Eesti – Hispaania Kalevi SH

21. mai 18:00 Eesti – Venemaa Kalevi SH

MM-valiksarja 2. ring

24. mai 18:00 Eesti – Rumeenia Kalevi SH

25. mai 18:00 Eesti – Kosovo Kalevi SH

26. mai 18:00 Eesti – Montenegro Kalevi SH

27. mai 18:00 Eesti – Ungari Kalevi SH

28. mai 20:30 Eesti – Venemaa Kalevi SH

Maailmaliiga 3. tugevusgrupi alagrupiturniirid

Montenegro turniir

2. juuni 18:00 Hiina Taipei – Eesti Bijelo Polje

3. juuni 18:00 Eesti – Tuneesia Bijelo Polje

4. juuni 21:00 Montenegro – Eesti Bijelo Polje

Eesti turniir

9. juuni 19:00 Eesti – Katar Kalevi SH

10. juuni 19:00 Eesti – Venezuela Kalevi SH

11. juuni 19:00 Eesti – Kreeka Kalevi SH