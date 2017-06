Selgus Eesti võrkpallikoondise koosseis Maailmaliiga finaalturniiriks

Peatreener Gheorghe Cretu valis välja need 14 meest, kes hakkavad eeloleval nädalavahetusel võitlema kolmanda divisjoni esikoha ja teise divisjoni pääsu eest.

Esimese alagrupiturniiri järel tegi Cretu koosseisus kaks muudatust (välja jäid vigastatud Karli Allik ja Henri Treial), siis nüüd ta enam vahetusi ei teinud. Mehhikosse Leóni sõidab sama koosseis, mis esindas Eestit läinud nädalavahetusel Kalevi spordihallis. Sidemängijad Kert ja Andres Toobal, diagonaalründajad Oliver Venno ja Renee Teppan, nurgamehed Robert Täht, Andrus Raadik, Kristo Kollo ja Rauno Tamme, keskblokeerijad Ardo Kreek, Andri Aganits, Timo Tammemaa ja Mart Naaber ning liberod Rait Rikberg ja Denis Losnikov.

Kokku 22-liikmeline delegatsioon sõidab Eestist ära neljapäeva varahommikul kell 6.15 ning jõuab Frankfurti ja Houstoni kaudu Leóni sealse aja järgi kell 19.55. Kokku kestab lennureis ligemale 22 tundi. Võrreldes esimese alagrupiturniiriga Montenegros Bijelo Poljes on seekord kaasas kaks füsioterapeuti, Siret Kalbusel on Mehhikos abis Gardo Maruste.

Eesti kohtub laupäeval poolfinaalis Mehhikoga, mis sai alagrupiturniiril kahe võidu ja nelja kaotusega üheksanda koha. Mehhiko võitis Kreekat 3:1 ja Katarit 3:0, kuid kaotas Hispaaniale 0:3 ja 2:3, Saksamaale 0:3 ja Austriale 2:3. Maailma edetabelis 19. kohal asuv Mehhiko sai Rio de Janeiro olümpial 11. koha, kahel viimasel MM-finaalturniiril on teenitud 13. ja 17. koht.

„Ootame väga kodust turniiri, see annab meile suure eelise,“ rääkis Mehhiko loots Jorge Miguel Azair Maailmaliiga kodulehe vahendusel. „Meeskonna arendamiseks on tähtis mängida maailma parimate tiimide vastu. Meil on teistsugune mängustiil, seetõttu on Euroopa võistkondadel meiega raskusi.“

Teises poolfinaalis kohtuvad põhiturniiri võitja Saksamaa ja Hispaania. Võrreldes hiljutise MM-valiksarjaga mängivad sakslased noorema koosseisuga. Hispaaniaga kohtusid Sinilõvid mais kodusaalis ning said 3:1 ja 3:0 võidud, samas meie teisel koosseisul tuli vastu võtta 2:3 kaotus.

Poolfinaal Mehhikoga algab Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva kell 3.30. Medalimängud toimuvad päev hiljem, pronksikohtumine algab täpselt südaööl, kullamatš 2.30. Delfi teeb kohtumistest kuulsa tekstipõhise ülekande.