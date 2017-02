Kristo Kolloga tugevdatud Schönenwerdi võrkpalliklubi saavutas Šveitsi kõrgliigas suurepärase võidu, kui tiitlikaitsjale ja turniiritabeli liidrile Amriswil Volleyle geimigi ei loovutatud. Võitjate ridades kogu mängu kaasa teinud Kollo kogus 12 punkti.

Novembris Amriswil Volleyle 1:3 (-16, -23, 12, -19) ja jaanuaris 2:3 (-25, 18, -21, 14, -9) kaotanud Schönenwerd võttis kolmandal kohtumisel magusa revanši, saavutades 3:0 (23, 24, 23) võidu. Kristo Kollo panustas võitu 12 punkti, millest 8 tulid rünnakul (36%), kaks blokis ja kaks pallingul. 22 punktiga suutis võitjate poolel enamat vaid diagonaalründaja Daniel Rocamora, kirjutab volley.ee.

"Mäng algas tasavägiselt, punk-punktis kuni seisuni 11:11. Siis tuli minu serviseeria (milles ka kaks ässa) kuni seisuni 17:11 ja sealt edasi kontrollisime esimest geimi lõpuni. Teises geimis olime pidevalt tagaajaja rollis, lõpus aga suutsime planeeriva serviga nende mängujoonist lõhkuda ja pingelise geimilõpu enda kasuks kallutada. Kolmas geim oli algusest lõpuni meie kontrolli all. Siiski tundus lõpus, et kohtunik ei taha mängu 3:0 lõpetada - mõned valed viled tähtsatel hetkedel, aga see resultaati õnneks ei muutnud," võttis Kollo võiduka mängu kokku.

Eestlase sõnul oli individuaalses plaanis tegemist hea etteastega: "Enda esitusega jäin rahule. Üllatav oli see, et vastane hakkas planeeriva serviga mind suruma. Pidasin õnneks pingele vastu. Võiduvõtmeks oligi meie endi serv ja hea vastuvõtt. Lisaks tegi väga hea mängu meie diagonaalründaja Rocamora."

Seitsmeteistkümnest mängust kolmteist võitnud ja 38 punkti kogunud Schönenwerd hoiab tabelis teist kohta, jäädes esikohal paiknevast Amriswili Volleyst maha kolme silmaga. Näfels Volley on kolmandana kogunud 36 punkti.