Salapära võtmeküsimuse ümber: kas Saaremaa põhitegijad saavad medalimängudes kaasa lüüa?

Võrkpalli Balti liiga suursoosiku Saaremaa VK kohal on vaid üks suur küsimärk: kas sidemängija Alexander Tusch ja nurgalööja Rauno Tamme on haigusest paranenud või mitte?

Eesti Päevaleht ja Delfi vestlesid täna Saaremaa peatreeneri Urmas Taliga mitu korda ja ega sellele küsimusele päris ühest vastust ei saanudki. „Ei ole hullemaks ega paremaks läinud,” kostis Tali.

Kas nad treeningul said kaasa teha? „Eks nad ikka liigutasid. Liigutama peab,” vastas Tali.

Aga kas nad homme Rakvere vastu platsile tulevad? „Seda ma ei tea. Eks vaatame, kuidas nad end hommikul tunnevad,” jäi Tali taas üsna ebamääraseks.

Laupäeval ei saanud kumbki Saaremaad aidata veerandfinaalis Jelgava vastu ja neid asendasid Aleksander Eerma ja Helar Jalg. Hakkama said nad mõlemad korralikult, ehkki Eermal võttis aega, et diagonaalründajaga koostöö hästi toimima saada. Jalg on tänavu mitmel korral varemgi - ka karikafinaalis - vahetusest sisse tulnud ja aidanud meeskonna võiduni.

Rakvere juhendaja Andres Toode kinnitas, et pühapäevasest mängust eemale jäänud Tanel Uusküla põlvemure on loodetavasti veidi taandunud ning ta usub, et reedel on mees saarlaste vastu platsis. „Võtame ühe mängu korraga,” sõnas Toode. „Selge on see, et see kuuajaline paus oli liiga lühike, et täiesti terveks saada.”