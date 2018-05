Saatuse iroonia: Bigbankile on finaalis peavalu valmistanud mees, keda tartlased pidasid oma võistkonna jaoks liiga nõrgaks

Tähelepanek: Tartu diagonaal ja tempomehed on tabeli tipus, probleemiks on nurgaründajad. Kaibald, Sedore ja Uuskari on kokku -10 peal, Saaremaa poolel on ainuüksi Halandal +17. See vahe on üüratu. Pühapäeval jättis Kaibaldi esitusele pitseri ilmselt ka keres olnud kerge külmetushaigus, loodetavasti sai ta tänaseks terveks. Saatuse irooniana loobus Tartu hooaja eel Halanda palkamisest, teda peeti liiga keskpäraseks...

Rünnaku efektiivsus:

NB! Efektiivsus, mitte resultatiivsus ehk õnnestunud rünnakutest on maha arvestatud vead ja blokki löögid.

Hukel 64% (11 rünnakut)

Tanila 43% (21)

Kivisild 39% (33)

Naaber 38% (47)

Stockton 31% (100)

Põlluäär 30% (54)

Halanda 28% (76)

Jalg 25% (24)

Pulk 15% (54)

Sedore 15% (33)

Kaibald 14% (66)

Uuskari 11% (18)

Tusch 0 (4)

Rjabuhha 0 (12)

Järv 0 (5)

Steward 0 (1)

Tähelepanek: Tartu on suutnud Pulga siiani väga hästi kontrolli all hoida suutnud, kahes viimases mängus on Põlluäär vahetusest tulles saanud Bigbanki bloki ja kaitsega paremini hakkama. Üldiselt on mõlema meeskonna näitajad tagasihoidlikud. Nagu Robert Täht tõi ERR-ile antud intervjuus välja: 30 rünnakuviga ühes mängus (Tartu üleeile) on selgelt liiga palju.

Punktiblokid:

Tanila 10

Stockton 9

Naaber 9

Kivisild 9

Rjabuhha 5

Põlluäär 5

Halanda 3

Tusch 3

Tamme 2

Kaibald 2

Sedore 2

Hukel 1

Järv 1

Kaitsepallid:

Tusch 18

Rikberg 16

Stockton 10

Sedore 9

Järv 9

Vahter 8

Jalg 7

Kaibald 7

Halanda 6

Tamme 5

Põlluäär 4

Pulk 2

Uuskari 2

Eerma 1

Rjabuhha 1

Kivisild 1

Tähelepanek: Ja kes on kõige parem kaitsemängija? Saaremaa sidemängija Alexander Tusch! See mees jõuab kõikjale.

Servi vastuvõtt:

Kolme mängu vastuvõtu protsendi keskmine, sulgudes vastuvõtu vigade arv

Rikberg 67% (5)

Vahter 62% (3)

Sedore 58% (7)

Tamme 55% (5)

Halanda 55% (4)

Jalg 53% (3)

Kaibald 52% (7)

Uuskari 50% (2)

Serviässad:

Halanda 4

Hukel 4

Stockton 4

Tanila 3

Tamme 3

Pulk 3

Tusch 3

Sedore 3

Järv 2

Kivisild 2

Kaibald 2

Põlluäär 1

Uuskari 1

Naaber 1