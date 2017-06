Saarlased Keel ja Saar lõid käed Rakvere võrkpalliklubiga

Rakvere VK andis oma Facebooki lehel teada, et napsas uue jõuna Eesti võrkpallimaastikule trügiva Saaremaa VK eest ära sidemängija Martti Keele ja libero Alari Saare.

"Kui eile teatas uus Saaremaa meeskond, et nendega on liitunud saarlased Hindrek Pulk ja Mihkel Tanila, siis ka meie ei istu käed rüpes," teatavad rakverelased.

"Meie uue hooaja kaks esimest mängijat on Teie ees ja loomulikult on nad pärit justnimelt Saaremaalt. Ja respect meeste suhtes, et otsustasid mängida Rakvere võistkonnas."

Saar kuulus Rakvere koosseisu ka möödunud hooajal, Keel tuleb üle Pärnu võrkpalliklubist.