Saaremaa võrkpallinaiskonna peatreeneriks nimetati Peeter Vahtra

57-aastane Vahtra on olnud treener nii Eestis kui ka Soomes, kus on aastate jooksul juhendanud erinevaid võistkondasid. Lisaks on ta olnud ka Eesti naiskonna peatreener. 2013. aastal oli Vahtra Saaremaa naiskonna treener Saarte Mängudel, mis toimusid tol korral Bermudal, kirjutab saarevolley.ee.

Vahtraga kontakteeruti möödunud hooaja lõpus, kui Saaremaa naiskonna eestvedaja Kristi Põld võimaliku peatreeneri kandidaadiga ühendust võttis ja talle ideest, Saaremaa naiskond Meistriliigasse, rääkis. "Kristi Põld uuris, mis plaanid mul edaspidiselt on ja arutelu tulemusena saime asjad klappima," rääkis Vahtra oma tulekust Saaremaa naiskonna peatreeneriks.

Huvitav fakt on seegi, et Peeter on ema poolt saarlane ja kõik oma lapsepõlved saarel veetnud. "Eks see ole natuke ka tunde küsimus, tahan ka anda oma panuse Saaremaa võrkpallile," avameelitses kogenud treener. Peaaegu kõik võistkonnaliikmed on mingil ajamomendil Peeter Vahtra treeningutel osalenud, mistõttu treener juba teatud määral tunneb ning teab mängijate käekirja ja mängustiili. "Olen siiani harjunud proffidega, aga nüüd tuleb hakkama saada nö amatööridega, kes igapäevaselt tööl ja koolis käivad. Tahaksin jõuda nii karikavõistlustel kui ka meistrivõistlustel finaali ning medal on kindlasti eesmärgiks," nentis Vahtra.