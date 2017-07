Saaremaa võrkpallimeeskond täiendas end Austria koondise sidemängijaga

Saaremaa võrkpalliklubi jätkab uue hooaja eel meeskonna komplekteerimist - tiimi juurde on toodud ka esimene leegionär, austerlasest sidemängija Alexander Tusch.

Kindlasti on see mees nii mõnelegi Eesti võrkpalisõbrale tuttav. Tuschi eelmises koduklubis Innsbruck Hypo Tirolis on mänginud ka mitmed eestlased - Martti Juhkami, Renee Teppan ja Oliver Venno, kes kõik on ka 24-aastase austerlase tõsteid saanud nautida.

188 cm pikkune pallur kuulub ka Austria rahvuskoondisesse.

Saaremaa võrkpalliklubi tahab omalt poolt tänada ka Martti Juhkamit, kes oli suureks abiks Tuschiga suhtlemisel ja vajaliku info jagamisel.

"Tuschi näol on tegemist talendika sidemängijaga, kes harrastab väga kiiret mängu," kirjeldas Juhkami. "Kuna tegu on üpris emotsionaalse mängumehega, siis võib ta oma positiivsusega meeskonda rasketest olukordadest välja aidata."

Tuschi vanusest hoolimata on tegu vägagi kogenud mehega, kes on aastaid mänginud Austria koondises ja Meistrite liigas väga tugevate meeskondade vastu.

Juhkami sõnul tegi Saaremaa tema värbamisega väga hea valiku. "Tusch on mees, kes muudab enda ümber teised mängijad paremaks, ta ei talu kaotamist ja teeb selle vältimiseks kõik - sellist meest on Saareaale kindlasti vaja."

Lisaks otsib klubi välismaalt veel ühte keskblokeerijat ja nurgaründajat.