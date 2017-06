Saaremaa võrkpalliklubi tugevdas rivistust kahe saarlasega

Uuel hooajal koduse meistriliigaga ühineva Saaremaa võrkpalliklubiga on liitunud Helar Jalg ja Johan Vahter.

"Meil on hea teatada, et kaks tublit saarlast on meiega uuel hooajal veel liitumas! Nimelt saavad fännid kaasa elada nurgaründaja Helar Jala (190 cm, 23 a.) ja libero Johan Vahteri (186 cm, 21 a.) tegemistele meie klubi ridades," teatas Saaremaa võrkpalliklubi oma pressiavalduses.

"Helar ja Johan on koos mänginud mitmetes Eesti klubides ja saavad seda teha nüüd ka Saaremaal! Tegu on väga tublide saare meestega, kes mitmed aastad juba Eesti võrkpalliareenil mänginud ja loodavad teha uues klubis täisprofidena järgmise sammu oma karjääriredelil."