Saaremaa võrkpalliklubi täiendas ridu kahe slovakiga

Uuel hooajal Eesti meistriliigaga liituv Saaremaa Võrkpalliklubi on leidnud meeskonda kasulikku lisajõudu kahe slovaki näol.

Temporündajate osakonda on palgatud Matej Hukel (209 cm, 28a). "Tegemist on pika ja kogenud mängumehega, kellelt loodme eriti tõhusat abi blokis. Hukel on senise karjääri jooksul mänginud lisaks Slovakkia liigale ka Austria meistriliigas ning kuulunud ka Slovakkia rahvuskoondisesse," teatas Saaremaa võrkpalliklubi.

Teise Slovakkia mehe näol on tegemist hea hüppe ja terava rünnakuga nurgaründaja Tomaš Halandaga (195 cm, 25a). Halanda on oma karjääri jooksul mänginud lisaks kohalikule liigale veel Saksamaa ja Tšehhi kõrgliigas. Hetkel on Halanda Slovakkia koondisega Belgias MM-valiksarja mängudel, kus laupäeval astub vastu Eesti koondisele.

Saaremaa klubi otsib veel täiendust nurgaründajate ja temporündajate osakonda.