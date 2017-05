Saaremaa võrkpalliklubi palkas peatreeneriks Urmas Tali

Saaremaa võrkpallimeeskond on uueks hooajaks löönud käed Urmas Taliga, kellest saab klubi peatreener.

"Tali on end heast küljest näidanud Rakvere võrkpallimeeskonna lootsina ning sel aastal suudeti tubli töö ka eeskujulikuks tulemuseks vormistada," teatas Saaremaa meeskonna mänedžer Hannes Sepp. "Vähem tähtis ei ole ka see, et Talil on suured kogemused noorvõrkpalluritega, olles ka noormeeste koondise treener. Meie soov on oluliselt laiendada võrkpalli kandepinda Saaremaal ning Tali nõu ja teadmised kuluvad ka siin marjaks ära."

"Klubil käivad ka aktiivsed läbirääkimised mitmete Eestis pallinud saarlastega ja ka mandri meestega. Tõenäoliselt oleme mõnele positsioonile toomas ka abijõude piiri tagant. Esmast täpsemat infot mängijate osas loodame fännidele jagada uue kuu alguses," lisas Sepp.