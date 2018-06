Saaremaa võrkpalliklubi palkas kolmanda temporündaja

Saaremaa võrkpalliklubi on löönud käed kolmanda temporündajaga. Meeskonnaga liitub senine Pärnu võrkpalliklubi kapten Harri Palmar.

"Kuna olin juba viimased neli aastat Pärnu klubis mänginud, siis tundus, et on õige aeg edasi liikuda ja Saaremaa võrkpalliklubi tundus selleks parim variant. Saaremaa klubi on küll veel väga noor, kuid juba eelmisel aastal oli näha, et seal tehakse asja professionaalselt ja kõrgete sihtidega. See läheb minu mõtetega hästi kokku," sõnas Palmar kommentaariks.

Siia tasub lisada, et Palmar on pooleldi saarlane. Tema ema on sündinud ja üles kasvanud Kuressaares. Lõpetas Saaremaa Ühisgümnaasiumi ja siirdus siis õppima mandrile. Võib öelda, et temporündajate osakonnas on klubis vähemalt 2,5 saarlast (eelnevalt kokkulepped sõlmitud Siim Ennemuisti ja Mihkel Tanilaga).