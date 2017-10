Saaremaa võrkpalliklubi ootab Balti liigas tõsine proovikivi

Võrkpalli Credit24 Meistriliigas saab eeloleval nädalavahetusel näha nelja mängu Eestis – kahte Saaremaal ja kahte Tallinnas. Ülejäänud kohtumised toimuvad Lätis ja Leedus.

Sel hooajal Credit24 Meistriliigaga ühinenud Saaremaa VK on seni saanud tunda vaid võidurõõmu. Kõik kolm senist vastast on alistatud ja liigatabelis hoitakse kolmandat kohta. Laupäeval kohtutakse Kuressaare Spordikeskuses lätlaste Jekapbilsi Lušiga, kel kirjas kaks võitu ja kaks kaotust, mis annab kuuenda tabelikoha. Pühapäeval peetakse teine kodumäng Orissaares, siis on vastaseks tabeli 10. meeskond Daugavpilsi ülikool.

Saaremaa peatreener Urmas Tali ütles nädalavahetuse eel, et valmis tuleb olla kaheks raskeks katsumuseks. „Senised vastased pole tabeliseisu kohalt ehk nii tugevad olnud tõesti. Peamine on aga oma asjadega hakkama saada ja erinevate tasemetega meeskondade vastu oma joont hoida. Proovikivi ongi eelkõige meie oma mängu leidmine. Selge see, et midagi kerget meid ees ei oota,“ sõnas Tali.

Seni on Saaremaa publik oma meeskonda saalis rohkearvuliselt toetamas olnud, peatreener loodab selle tendentsi jätkumist. „Eks me peame selleks ise tublid olema, et inimesed meile jätkuvalt kaasa elama tuleks. Anname endast parima,“ lubas juhendaja.

Lisaks Saaremaale mängib kodusaalis ka TTÜ, kes laupäeval läheb vastamisi Daugavpilsiga ja pühapäeval Jekapbilsi Lušiga. Seni on Tallinna meeskond kolmest vastasest alistanud ühe ning hoiab tabelis 11. positsiooni. Et eelmisel aastal suutis noortest meestest koosnev TTÜ põhiturniiril koguda vaid kolm võitu, on käesolev hooaeg nende jaoks igati positiivselt alanud.

Ülejäänud Eesti klubid võtavad ette reisi Lätti ja Leetu. Tallinna Selver mängib laupäeval Riias sealse RTU/Robežsardzega. Selver on kahe võidu ja ühe kaotusega 14 meeskonna seas kaheksandal kohal, RTU hoiab enne nädalavahetust üheksandat kohta. Huvitav saab olema näha, kuidas võtavad lätlased vastu Selveri meeskonna lätlasest peatreeneri Austris Štalsi. Selveri pühapäevane vastane on tabeli neljanda koha meeskond Jelgava Biolars.

Järvamaa VK läheb vastamisi Jelgava VK Biolarsiga. Kesk-Eesti klubi pole seni suutnud ühtegi vastast alistada. Jelgava klubi on seni üsna hästi esinenud, seni on kaotatud vaid üks mäng. Pühapäeval mängitakse aga RTU/Robežsardzega. Järvamaa juhendaja Laimons Raudsepp ütles Läti reisi eel, et loodab sel nädalavahetusel võiduarve avada.

Tabeliliider Pärnu VK saab laupäeval oma võimeid võrrelda Leedu klubi Raseiniai Norvelitaga, kes liigatabelis seitsmes on. Pärnu on võitnud kõik neli senipeetud mängu, Raseiniai neljast kaks. Pühapäeval ootab aga ees kohtumine lätlaste Jelgavaga. Pärnu loots Avo Keel on nädalavahetuse eel positiivselt meelestatud. Äsja Läti rahvusmeeskonna peatreeneriks kinnitatud juhendaja ütles, et tal on seoses uue ametiga ka üks lisamure. „Peaasi, et Läti klubide mehed nüüd väga ennast mulle tõestama ei hakka, seda pole küll vaja, et nad ülemäära pingutaksid meie vastu. Ma pean seal selgelt märku andma, et see ei ole hea,“ viskas Keel nalja.

„Tõsiselt rääkides, siis ega veel vastastest väga põhjalikku ülevaadet ei ole. Oleme mõnda videot vaadanud ja eks meil mingi plaan nende vastu ka on. Tundmatuid nägusid on seal palju, peamiselt püüame aga oma tegemistele keskenduda,“ kommenteeris ta. Sellel nädalavahetusel jääb koju leedulasest nurgaründaja Robert Juchnevič , kel oli probleeme seljaga. „Järgmisel nädalal kavatsen teda juba kasutada,“ lisas juhendaja.