Saaremaa VK-ga liitus Hollandi koondislane Fabian Plak ja lahkus Siim Ennemuist

"Oleme kaua vaevelnud temporündajate vigastuste käes ja sellest tulenevalt otsustasime enne üleminekuakna sulgumist (1. veebruar) tuua meeskonda lisa välismaalt," selgitatakse uue mehe toomist.

Plak alustas hooaega Itaalia esiliiga klubi Mondovi VC ridades, kus mängivad ka Eesti koondislased Kristo Kollo ja Henri Treial. Kuna Plak vajas suve lõpus operatsiooni toodi meeskonda tookord tema asemele Treial. Nüüdseks on ta vigastusest täielikult paranenud ja Itaalias juba kuu aega pallitreeningutel osalenud.

Plak on juba Saaremaal ja nädalavahetusel peab klubi eest ka esimesed mängud. Esimeste treeningute põhjal saab kinnitada, et Eesti meestelt saadud tagasiside peab paika - Plaki näol on tegu väga heade füüsiliste võimetega 21-aastase mängumehega, kellest loodame väga tõhusat abi nii rünnakul, kui blokis.

Samuti soovime tänada koostöö eest Siim Ennemuisti.

Nimelt on Siimu vaevanud erinevad probleemid põlvega, mis ei ole tal lubanud juba rohkem kui kaks kuud mängida. Kuna ka Pärnu meeskond otsis endale temporündajat ja avaldas soovi Ennemuist hooaja lõpuni rendile võtta, siis üleminek sai poolte kokkuleppel ka teoks. Suure tõenäosusega saab Ennemuist Pärnu meeskonda veel sel hooajal aidata. Edu Siimule ja head paranemist!