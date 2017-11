Saaremaa treener Urmas Tali: väike surin on meeldiv, niisama kärsata pole mõtet

Neljapäeval kell 19 algab Kuressaare spordikeskuses Credit24 Meistriliigas lähirivaalide kohtumine kohaliku Saaremaa VK ja Bigbank Tartu vahel. Saaremaa peatreener Urmas Tali ütles mängu eel, et tema pingeid ei karda ja viimastes mängudes ilmnenud probleemid on meestega läbi arutatud. Bigbanki loots Oliver Lüütsepp ootab huviga, kuidas tegutseb heas hoos meeskond liiga tipu vastu.

Tali juhendatav Saaremaa on liigatabelis 23 punktiga teisel kohal. Peatreener ütles, et kuigi viimased kaks mängu – kaotus Selver Tallinnale ja 2:3 võit Järvamaa VK üle – on olnud rasked, siis mingit paanikat meeskonnas pole. „Selliseid üles-alla hetki tuleb sisse igal hooajal, selline on sport. Loomulikult ei saa selliste esitustega rahul olla, aga oleme asjad läbi arutanud ja loodan, et ka järeldused teinud. Tuleb algusest peale mängida kuni viimase pallini, ei saa siin liigas kedagi alahinnata, ühtmoodi tuleb pingutada nii Pärnu kui Järvamaa vastu. Me pole eksimatud,“ analüüsis Tali Eesti võrkpalliliidu eelvaates.

Tali sõnul on tema nõus favoriidikoormat meeleldi kandma ja teatud pinge talle meeldib. „Miks me seda asja siis üldse teeme, väike surin on meeldiv, niisama kärsata pole mõtet. Võin need pinged enda kanda võtta, kui see kellelegi olemise kergemaks teeb, see pole mingi koorem!“ lisab Tali. „Selle mängu põhjal veel põhiturniiri võitjat ei selgitata.“

Vastase tegemistel on samuti silm peal hoitud. „Tartu on mänginud tõusvas joones, eks hooaja alguse 0:3 kaotus Pärnule raputas neid. Näis, mida uus mees suudab ja kuidas ta mängu sulandub. Omad nõrgad lülid on ka Tartul ja eks me üksteise nõrkusi teame hästi,“ kommenteeris ta.

Saarlased on meeskonna omaks võtnud

Kuressaare inimesed on peatreeneri sõnul uue meeskonna hästi vastu võtnud, kodumängud peetakse rohkearvulise publiku ees. „Tänaval ikka tuntakse ära, väikesed poisid näitavad näpuga, et „näe, Hindrek Pulk!“ Meid on omaks võetud, sulame siinsesse keskkonda ja see ühine tunnetus siin saarel on väga positiivne!“

Bigbank Tartu loots Lüütsepp annab endale aru, et kuigi selja taga on edukas nädalavahetus ja tabelis on aina ülespoole kerkitud, on Saaremaa näol tegu veidi teisest klassist meeskonnaga kui viimased vastased Leedust. „Enne viimast nädalavahetust kohtusime lätlastega ja needki kohtumised kulgesid positiivselt. Samas pole need klubid liiga tippude sekka kuulujad ja neljapäevane mäng annab ülevaate, kuidas me tipu vastu tegutseme,“ analüüsis Lüütsepp.

Juhendaja ütles, et Saaremaal on kvaliteeti palju ja mõned rasked mängud tulevad kõigil sisse. „Selles hooaja faasis tehakse veel palju trenni ja kõik sätivad oma vormi erinevalt.“ Lüütsepp kiitis ka Saaremaa diagonaalründajat Hindrek Pulka: „Kui eelmisel hooajal oli ta veidi kahvatu, siis nüüd vana hea Pulk tagasi. Kogu tiim on kvaliteetne ja tuleb kindlasti raske mäng. Üks rünnakuliidreid on Tomaš Halanda, kes on üsna stabiilne olnud.“

Seda, kas meeskonna värskeim täiendus, Austraalia koondise 208 cm pikkune nurgaründaja Samuel Joseph Walker Saaremaa vastu mängib, on veel lahtine. Walker reisis kohe pärast Eestisse jõudmist meeskonnaga Leetu ning on teinud mõned trennid, lisaks meditsiinilise läbivaatuse. „Ta on olnud nagu orav rattas ja eks reisiväsimus ka on. Aga treeningul näitab ta väga kvaliteetseid liigutusi ja usun, et ta on hea täiendus,“ lisas Lüütsepp.

Kes saab otsustajaks?

Tartu meeskonna rünnakuid on suuresti vedanud leegionärid Brook Sedore ja Curtis Stockton. Stockton on seni olnud Bigbanki resultatiivseim, tuues 9 kohtumisega kokku 134 punkti (rünnakuprotsent 48,17, efektiivsuse näitaja 68). Sedore on sama ajaga toonud 116 punkti, protsendiks 54,27, efektiivsus 61.

Saaremaal on rünnakul vastu panna kaks eestlasest diagonaalründajat, kes võivad mänge otsustada – Hindrek Pulk ja Siim Põlluäär. Lisaks on Saaremaalgi korralikud leegionärid nagu sidemängija Alexander Tusch või nurgaründaja Tomaš Halanda. Halanda on seejuures meeskonna kasuks seni toonud enim punkte – 9 mänguga 115, rünnakuprotsendiks 47,96, efektiivsus 34. Kahe meeskonna võrdluses on edukaim blokeerija Saaremaa temporündaja Mihkel Tanila, kes on sulustamisega teeninud 21 punkti.

Täna peetakse samuti üks mäng, kui liidermeeskond Pärnu kohtub kodusaalis kell 19 Limbažiga.