Saaremaa tagaseljajutud. Töömehed, mõistatused ja lõbus tüdruk perifeeriast

Kes on näinud Saaremaa meeste mängueelset tutvustust, see mõistab, et Martin Vahimets (40) pole võistkonnas üksnes füsioterapeut, vaid ühtlasi see persoon, kes mängijaid lõbusa veiderdamisega õigesse meeleollu timmib. Ja igas pallitiimis peab ju pulli saama.

Osavate kätega mees jõudis mullu Saaremaale tänu kokkusattumusele. „Õnn langes sülle,” meenutas Vahimets, kuidas ta mõnda aega pärast Tartu korvpallimeeskonnast lahkumist trehvas Adavere tanklas juhuslikult Saaremaa VK kaptenit Siim Põlluäärt. „Tartusse oli tulnud uus treener Priit Vene, kes vaatas vist, et meie veregrupid ei sobi. Siim uuris minult Adaveres, mis ma teen. Hiljem tekkis neil klubis vajadus inimese järele ja Siim ütles siis, et üks jorss on ripakil.”

Eesti Päevaleht palus värvika suuvärgiga Vahimetsal Saaremaa pallureid ja tiimi teisi liikmeid oma vaatevinklist kirjeldada.