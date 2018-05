Saaremaa pikendas kahe mängijaga lepinguid ja napsas Rakverelt temporündaja

Eesti ja Balti liiga meister Saaremaa Võrkpalliklubi pikendas koostööd nurgaründaja Helar Jala ja Rauno Tammega. Lisaks on meeskonnaga liitumas endine Rakvere temporündaja Siim Ennemuist.

"Helar on möödunud hooajal teinud igati korraliku arengu. Ta on nii mitmeski mängus tulnud vahetusest platsile ja suutnud sellega tuua mängu ka pöörde. Kindlasti on Helar füüsiliselt paremasse vormi jõudnud ja oleme veendunud, et sama areng jätkub ka tuleval hooajal. Ka mängumees ise jäi möödunud aastaga väga rahule ja usub, et just Saaremaa on koht, kus tal on mängijana võimalik veelgi edasi areneda," seisis Saaremaa klubi pressiteates.

Ennemuisti liitumise kohta lisatakse: "Ka Siim tegi möödund hooajal väga ilusad mängud Rakvere eest ja on Saaremaa meeskonnale väärt täiendus. Siim valiti ka Credit24 Meistriliiga finaalturniiri parimaks temporündajaks. Siim mõtles Saaremaale tulemist pikalt, kuid tunnistas lõpuks, et Eesti variantidest on ainuõige haarata kinni võimalusest tulla mängima just kodusaare meeskonda."