Saaremaa paneb kokku väga köva tiimi ja lööb Eesti vörkpallis pildi sassi!

Eesti võrkpallis on toimumas väga suured sündmused, nimelt lööb järgmisest aastast Credit24 Balti liigas kaasa suurte ambitsioonidega Saaremaa võistkond.

Võistkonna juht ettevõtja Toivo Alt ja mänedžer Hannes Sepp kinnitasid Eesti Päevalehele ja Delfile, et info on tõene. „Meie eesmärk on laiem kui esindusmeeskond – tahame Saaremaa võrkpalli püramiidi alumist osa laiemaks muuta ja tippu kõrgemaks,“ rääkis Alt, kes 90ndatel moodustas Tartus Eesti meistriks tulnud Ösel Foodsi.

Eestvedajate sõnul pannakse kokku praeguste Eesti tippmeeskondade suurusjärgus eelarve ja selge soov on mängida medalitele, kuid mingeid kohustusi kohe palluritele peale ei panda. Võistkond hakkab treenima ja mängima Kuressaares ning nimeks jääb lihtsalt Saaremaa.

Aga kes sinna ikkagi kuuluma hakkavad? Sel teemal jäi Sepp kidakeelseks, öeldes, et ei soovi nimesid enne avalikustada, kui on jõutud lepinguteni. Selge esimene eelistus on saarlased ja vähemalt pooled mängijad peaksid juhtide nägemuses olema saarlased.

Kuuldavasti soovitakse palgata koguni kaht head diagonaalründajat – Hindrek Pulka ja Siim Põlluäärt. Nurgaründajatest on valikus Kevin Saar, Denis Losnikov, Helar Jalg, tempomeestest Siim Ennemuist ja Mihkel Tanila, saarlastest liberotena tuleksid kõne alla nii Alari Saar kui ka Johan Vahter. Kuulsaim Saaremaa päritolu võrkpallur on Keith Pupart, keda tulevikus ka kindlasti enda ridadesse meelitada tahetakse, kuid tema on järgmisel aastal veel lepinguga seotud Poola klubi Lubini Cuprumiga.

Kõige keerulisem on sidemängijaga, sest väga head saarlasest mängumeest praegu võtta ei ole. Endine Eesti koondise raudvara Veiko Lember suurde sporti tagasitulekule ei mõtle, Karel Ellermaad päris esimese sidemängijana ei nähta. Iseenesest sobiks suure osa lapsepõlvest Saaremaal veetnud Martti Keel, kuuldavasti ongi tema üks variant, aga ei välistata ka välismaalase palkamist.

Mängijatega läbirääkimised käivad, üheks suureks mõttekohaks on mandrile kolinud palluritele see, et jah-sõna korral tuleks Saaremaale tagasi kolida ja elu uuesti ümber korraldada.

Eesti Päevalehe andmetel pakuti peatreeneri kohta esimesena Toomas Jasminile, kuid tema loobus, kuna on Pärnus seotud noortetööga. Nüüd ollakse väga lähedal kokkuleppele tänavu Rakvere Balti tšempioniks tüürinud Urmas Taliga.