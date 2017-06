Saaremaa klubi palkas Hindrek Pulga ja Mihkel Tanila

Uuel hooajal Eesti meistriliigaga liituv Saaremaa võrkpallimeeskond on oma rivistusse palganud Hindrek Pulga ja Mihkel Tanila.

"Meil on hea meel teatada, et uuel hooajal on meie rivistuses Hindrek Pulk, kes on silmapaistvat karjääri teinud võrkpallis juba aastaid. Hindrek oli meie vaateväljas koheselt, kui saime selgeks, et uuel hooajal meeskonnaga välja tuleme. Pulk on mees, kes on kastaneid tulest välja toonud nii Selveri kui Pärnu meeskonnas mängides," teatas Saaremaa klubi oma pressiavalduses.

"Samuti on allkirjastatud kokkuleppe Mihkel Tanilaga, kes on üks kolmest heal tasemel Saaremaa temporündajast. Klubil on hea meel, et Tanila otsustas oma sammud seada kodusaarele ja kindlasti saab ta olema fännide üks lemmikmängijatest. Veel on kokkuleppele jõutud ühe nurgaründajaga ja liberoga, kellest ka peagi rääkida saame. Samuti on läbirääkimised lõppfaasis mitme meie jaoks olulise ja heal tasemel Eesti mängumehega, kelle nimed saame avalikustada ehk juba uuel nädalal."

Lisaks loodab Saaremaa klubi rivistust tugevdada kahe-kolme võõrleegionäriga.