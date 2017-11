Saaremaa ja Tartu Bigbanki thriller: viis isenäolist geimi, aga võtmeküsimus jäi vastuseta

Võrkpalli Balti liigas sai Saaremaa VK kodusaalis 500-600 pealtvaataja rõõmuks 3:2 võidu Tartu Bigbanki üle.

Mäng käis üles-alla nagu sõit Ameerika mägedel. Rauno Tamme löök kuulutas Saaremaa jaoks avageimi võitmist numbritega 25:20. Teises pääses Tartu Mart Naabri bloki ja Curtis Stocktoni ässa järel ette 14:11. Saaremaa poolel vahetusest sekkunud Hindrek Pulk ja Aleksander Eermaa aitasid vahe tagasi mängida (20:20), kuid Stefan Kaibaldi õnnetunud tegutsemine geimi lõpus tõi 25:22 võidu Bigbankile.

Eriti haaravaks osutus kolmas geim. Tartu läks ette 19:11, kuid lubas seejärel saarlastel saada Alexander Tuchi servide toel 10 (!) järjestikust punkti. Milline kangestumine eduseisus! Ometi suudeti kaotusseisu jäädes sellest eepilisest krambist üle saada ja võita geim 27:25. Täielik mõõn tabas tartlasi aga järgmises geimis, mis kaotati koguni 14:25. Head hoogu jätkus Urmas Tali hoolealustel ka otsustavaks lahinguks, see võideti 15:10.

Nii teenis Saaremaa ühe kaotuse kõrvale juba üheksanda võidu, Tartul on saldo 7-3. Credit24 liiga tabeli tipp on järgmine: Saaremaal on 25, Tartul 23 punkti, Pärnul 29 (11 mängu peetud).

Küll aga jäi täna üks väga põletav küsimus vastuseta: kui hea mees on äsja Bigbankiga liitunud Austraalia koondislane Samuel Joseph Walker? Bigbanki juhendaja Oliver Lüütsepp teda veel põhikoosseisu ei usaldanud, vahetusest episoodiliselt sekkudes (kord diagonaalründaja, siis nurgaründaja asemele) kogus 208-sentimeetrine nurgaründaja 4 punkti, kuid tema võimetest – eriti servi vastuvõtul – mingit selget pilti veel ei saanud. 9 servi vastuvõtu puhul oli ta õnnestumiste protsent kõigest 11 ja sigines kaks otseviga, kuid selle põhjal on vara põhjapanevaid järeldusi teha. Rünnakul lõi Walker ära kolmest tõstest kaks, lisaks lõi kaks serviässa.

Tartu resultatiivseim oli 18 punkti toonud Curtis Stockton, hea partii tegi 12 punkti kogunud nurgaründaja Stefan Kaibald, kel jätkus otsustamise julgust. Kindlasti tahtis Kaibald Lüütsepale tõestada, et väärib kohta algkoosseisus. Teine nurgamees Brook Sedore oli kahvatu, 11 punkti küll skooris, kuid kasutegur oli -3. Tempomehed Meelis Kivisild ja Mart Naaber olid mõlemad kõrgtasemel - esimene tõi 12 punkti (rünnak 77%), teine 10 (6 blokki).

Üleplatsimees ja kohtumise saatuse otsustaja oli aga teises geimis sekkunud Hindrek Pulk: 18 punkti, kasutegur +13, rünnak 52% ja mis kõige tähtsam - ei väristanud kätt viiendas geimis, tuues just seal viis punkti (rünnak 7st 5). Tomaš Halanda lisas 14 punkti, Mihkel Tanila 13 (rünnak 73%, 4 blokki, 1 äss) ja Rauno Tamme samuti 13.