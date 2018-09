Saaremaa ja TalTech avavad Credit24 meistriliiga uue hooaja

Sirelpuu ootab eelseisvalt kohtumiselt oma hoolealustelt eelkõige suurt võitlust. „Et kolm põhimeest on vahetunud (Tauno Lipp ja Dmitri Korotkov lahkusid klubist, Jörgen Vanamõisa on ajateenistuses) ja seegi on uus olukord, kuidas uued mehed tegutsevad. Eelkõige ootan mängijatelt, et ei oleks suurt aukartust ning kõik võitleksid maksimaalselt lõpuni. Selge see, et oleme noor punt ja ebastabiilsust on palju, aga kui kõik annavad endast kõik, olen rahul,“ lisas juhendaja.

Nädalavahetuse tipphetkeks kujuneb Saaremaa ja Bigbank Tartu kohtumine pühapäeval kell 18.00 Tartus. "Eks Tartu puhul oleneb palju sellest, millises koosseisus nad mängule tulevad. Väga raske on midagi ennustada, selge see, et tegu on väga korraliku meeskonnaga," sõnas Tali järgmise vastase kohta.

Bigbank Tartu meeskonna juhendajal Andrei Ojametsal jagub enne eelseisvaid mänge küsimärke küllaga. „Meil selgub lähipäevil, mis seis meil vigastustega on, sest Märt Tammearu väänas hooajaeelses kontrollmängus hüppeliigest ja Stefan Kaibaldil on põlvega probleeme. Samuel Joseph Walker saabus alles teisipäeval trenni ning Meelis Kivisild liitus samuti äsja treeningutega. Eks see, mis koosseisus me mängima läheme, mõjutab asjade käiku. Saaremaa on hästi komplekteeritud ja vaevalt neil sel hooajal väiksemad ambitsioonid on kui eelmisel,“ kommenteeris Ojamets.

Viimastel hooaegadel mitmeid positiivseid üllatusi meisterdanud Rakvere VK läheb oma hooaja avamängus laupäeval kell 17.00 vastamisi Läti klubi RTU/Robežsardzega. Nädala keskel ootab ees mäng Bigbank Tartuga. „Meeskonda on räsinud mõningad haigused ja väikesed traumad. Loodame, et laupäevaseks mänguks on nendest üle saadud. Otsime veel koostööd, õiget minekut ei ole veel tunda saanud,“ võttis peatreener Andres Toode hetkeseisu kokku. „RTU on sellel hooajal tugevam kui eelmisel. Mängisime nendega Tartus toimunud kontrollturniiril võrdselt. Peame väga pingutama, et võita. Tartuga oleme ka mänginud, kontrollmängus olid nad paremad 2:1, midagi üle mõistuse ei ole. Hooaeg tuleb võrdsete lahingutega ja kõik tahavad võita,“ analüüsis juhendaja hooaja algust.

Pärnu alustab võõrsilmängudega

Pärnu Võrkpalliklubi stardib kahe võõrsilmänguga, kui laupäeval minnakse kell 18.00 vastamisi Daugavpilsi Ülikooliga ning pühapäeval kell 16.00 Jekabpilsi Lušiga. Pärnu peatreener Avo Keel rääkis hooaja esimeste mängude eel, et tema hoolealuste üldseis on hea, kuigi esimesed sügisilmad on mõne mehe tõbiseks teinud. „Natuke on jah külmetused meid räsimas, aga loodetavasti on nädalavahetuseks ikka rivis. Kui kõik mehed mängida saavad, oleme sel hooajal päris löögivõimeline meeskond. Eks mängud näitavad, kuidas asjad klappima saame,“ kommenteeris peatreener ja analüüsis põgusalt oma meeskonda positsioonide kaupa.

„Diagonaalründaja (brasiillane Eduardo Neves Atu Chizoba) puhul ootan, kuidas ta pingelistes olukordades hakkama saab. Nurgaründajate kohal oleme sel hooajal paremini mehitatud, kui eelmisel hooajal. Tempoosakonnas on vahetusmeeste kohal noored mehed Mattias Rahuoja ja Mhait-Martin Pool, kes tasemelt Saaremaale siirdunud Harri Palmari tasemel veel pole, ses osas on veidi hõredam. Libero (Silver Maar) on sama ja sidemängijatest vahetas vanem vend (Martti Keel) noorema (Markkus Keel) välja, seal midagi uut pole,“ kirjeldas Keel, kes rõõmustab ka selle üle, et üle kahe aasta saab ta treeningutel loota teise treeneri (Toomas Jasmini) abile. „Selle võrra saab teha asju, mida üksinda on keeruline läbi viia.“

Nädalavahetusel ees ootavate Läti klubide osas lausus Keel järgmist: „Daugavpils on selline meeskond, kes võitleb minu hinnangul 8. play-offi koha nimel. Jekabpilsi sain Saaremaal hooajaeelsel turniiril näha, kus nende diagonaalründaja taas vigastada sai ja eks nüüd näis, keda tema asemel kasutatakse. Neid võib pidada potentsiaalselt Final Fouri meeskonnaks. Kindlasti tahame nädalavahetuselt 6 punkti, start võiks olla ilus. Järgmised kaks mängu on juba eeldatavate esikohanõudlejate Saaremaa ja Bigbank Tartu vastu,“ lisas Keel.