Saaremaa ei vääratanud ja kerkis tagasi liidrikohale

Credit24 Meistriliiga põhiturniiri otsustavates mängudes olid kõrgete kohtade nimel võitlevatest klubidest laupäeval võidukad Saaremaa Võrkpalliklubi ning Bigbank Tartu. Saaremaa kerkis võiduga RTU/Robežsardze üle taas liidriks, Bigbank alistas Daugavpilsi ning kindlustas kolmandat kohta.

Saaremaa võidunumbrid RTU üle olid 3:0 (25:15, 25:22, 25:18). Hindrek Pulk oli Saaremaa resultatiivseim 19 punktiga (+9), kirjutab volley.ee. Urmas Tali juhendatava meeskonna vastuvõtt oli 68,4% ja rünnak 52,4%. Blokipunkte teeniti 9, servil löödi 4 ässa ja tehti 12 viga, RTU edukaim oli 13 punktiga (+7) Gatis Garklavs. Läti klubi vastuvõtt oli 75,8%, rünnak 32,6%. Blokipunkte kogunes 7, servilt saadi vaid 1 punkt.

“Me proovisime ikka mängida ka,” märkis peatreener Urmas Tali Saaremaasport.ee vahendusel. “Ülesanded olid kätte jagatud, üritasime mitmekülgsemalt rünnata. Teises geimis olime korra vastuvõtuga hädas, aga kokkuvõttes ründasime korralikult ja see tõi ka lõpuks võidu.”

Saaremaa möödus liigatabelis Pärnu VK-st ühe punktiga (vastavalt 66 ja 65 punkti), kui mõlemal jääb põhiturniiril pidada veel üks mäng. Täna kohtub Pärnu Selver Tallinnaga (tabelis neljas) ja Saaremaa Jelgava Biolarsiga (tabelis kaheksas). Pärnu peab esikoha püüdmiseks kindlasti võitma ja lootma, et Saaremaa kaotab.

3:0 ja 3:1 võit annavad teatavasti 3 punkti, 3:2 võit toob 2 punkti ja kaotajale 1 punkti. Põhiturniiri paremusjärjestuse määramisel võrreldakse esmalt punkte, siis võitude arvu, pärast mida geimide ja punktide suhet ning seejärel omavaheliste mängude tulemusi. Seega võrdsete punktide korral on Saaremaal enne homset käes paremad kaardid, sest neil on edu kõikides mainitud võrdlustes.

Põhiturniiril esikoha teeninud meeskond saab endale 23.-24. märtsil toimuva finaalturniiri korraldusõiguse. Pühapäeva õhtuks selguvad ka kõik veerandfinaalpaarid. Veerandfinaalid peetakse kahe võiduni, veerandfinaalide kuupäevad on 15. ja 17. märts, vajadusel toimub 18. märtsil otsustav kohtumine (kõrgema asetusega meeskonna kodusaalis). Veerandfinaali pääsevad kaheksa paremat meeskonda ja veerandfinaalpaarid moodustuvad vastavalt põhiturniiri kohtadele: 1. vs 8., 2. vs 7., 3. vs 6., 4 . vs 5.

Bigbank Tartu tegutses samuti kindlalt, olles 3:0 (25:15, 25:13, 25:16) parem Daugavpilsi Ülikoolist. 15 punkti (+11) kanti Brook Alois Sedore arvele, Curtis Stockton panustas võitu 14 punkti (+12). Bigbanki vastuvõtuprotsent oli 62,5, rünnak 58,3%. Blokipunkte kogunes 7, pallingul löödi 10 ässa (neist 4 läks Sedore arvele) ja tehti 13 viga. Daugavpilsi poolel tõi Aleksandrs Nasonovs resultatiivseimana 7 punkti (-3). Vastuvõtt oli 37,9%, rünnak 34,5%. Blokipunkte teeniti 3 ja servipunkte 2.

Punkte on Tartu meeskonnal nüüd 61 ja sellega ollakse kindlalt kolmandal kohal. Täna kohtutakse kodusaalis Jekabpils Lušiga, ent see kohtumine ega ka rivaalide tulemused Tartu positsiooni enam ei mõjuta.

Rakvere VK jäi kodusaalis 1:3 (23:25, 18:25, 26:24, 28:30) alla Jekabpilsi Lušile ja jätkab kuuendal kohal. Rakvere parimana tõi täna Andris Õunpuu 24 punkti (+9). Meeskonna vastuvõtt oli 73,5%, rünnak 39,1%. Blokipunkte koguti 13 ja servipunkte 6. Vastaste edukaim oli 19 punktiga (+3) Eriks Voronko. Luši vastuvõtt oli 66,7%, rünnak 43,8%. Serviga tuli punkte 3, blokiga 11.

Play-offi lootused ammu kaotanud Järvamaa VK sai 3:2 (25:13, 22:25, 25:23, 21:25, 15:9) jagu Limbažist ja lõpetas põhiturniiri 10. kohal.

Samuti tabeli lõppu kuuluv TTÜ kaotas 0:3 (18:25, 19:25, 18:25) Jelgava Biolarsile. 11 positsioonil olev TTÜ mängib täna RTU/Robežsardzega.