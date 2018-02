Saaremaa astus olulise sammu põhiturniiri võidu, aga ka Balti ja Eesti meistritiitli poole

Võrkpalli Credit24 Balti liiga keskes kohtumises alistas Saaremaa võõrsil Pärnu VK 3 : 1.

Saaremaa võitis esimese geimi 25:22. Teises aitasid lätlasest leegionäri Toms Švansi kaks järjestikust serviässa Pärnu ette ja edu hoiti lõpuni, geim võõrustajatele 25:21. Kuid kolmandas ja neljandas näitas aasta lõpus Eesti karikavõitjaks tulnud Saaremaa, kus on Liivimaa parimad võrkpallurid. Geimid neile 25:17 ja 25:21 ning kohale sõitnud sadakond Saaremaa fänni olid saanud tänutäheks väärtusliku võidu. Kokku oli mängul pealtvaatajaid umbes 950.

Kui suur on selle võidu tähendus? Väga suur. Mõlemal on nüüd tabelis 53 punkti, kuid Saaremaal on üks mäng vähem peetud. Seega kui nad ise ei eksi, siis Pärnu neist mööduda ei saa. Põhiturniiri võitja saab korraldada Balti liiga Final Four’i, mis on kahtlemata väga suur eelis. Aga vähemalt sama tähtis, kui mitte isegi tähtsam, oleks esimene asetus Eesti meistrivõistluste play-off’iks. Kui Saaremaa võidab põhiturniiri, ei pea nad veerandfinaalis osalema ja poolfinaalis oleks vastaseks ilmselt Tallinna Selver. Pärnu peab tõenäoliselt aga puid ja maid jagama hakkama oluliselt ohtlikuma Tartu Bigbankiga.

Kindlat midagi siiski pole, kuna Saaremaa kohtub põhiturniiril veel nii Tartu, Selveri kui ka Rakverega.

Võitjatele tõi slovakk Tomaš Halanda 19 punkti, vahetusest hästi sekkunud Siim Põlluäär lisas 12, samuti kohtumist pingilt alustanud Helar Jala arvele jäi 9 ja Hindrek Pulga kontosse 8 silma. Kui varem on mõneski mängus toonud muutuse vahetusest sekkunud Pulk, siis seekord oli vastupidi: Põlluäär vahetas pulga välja ja andis lisakäigu. Pulga rünnakuprotsent oli täna 46,7, Põlluäärel koguni 66,7.

Pärnu resultatiivseim oli hiljutises euromängus Meneniga kõrbenud Robert Juhnevic. Mees alustas esimeses geimis taas kahvatult, kuid suutis end koguda ja lõpuks tõi üleväljamehena 20 punkti (rünnak 58,8%). Taavet Leppik panustas Pärnu poolelt 15 ja Švans 9 punktiga. Must päev oli seekord saarlaste servirahe alla sattunud Kevin Saarel, kes kogus viis punkti ja jäi plussmiinuse arvestuses kuue punktiga negatiivsele poolele. STATISTIKA

"Probleemiks oli servi vastuvõtt, ei saanudki mängu ehitada. Saaremaa suguse hea blokimänguga meeskonna vastu pole sedasi lootustki," nentis Leppik. Kui Saaremaa vastuvõtt oli 60 protsenti, siis Pärnul 48.

"Olime rünnakul agressiivsemad," arvas Halanda. "Ka meie sidemängija (Alexander Tusch - M. R.) tegutses väga hästi. Lisaks oli meil parem servi vastuvõtt ja üldine emotsioon."