Saaremaa alustas hooaega võiduga TalTechi üle, Pärnu kaotas Daugavpilsile

Saaremaa üliõpilasmeeskonnale suurt sõnaõigust ei andnud, võttes kindla 3:0 (25:17, 25:19, 25:20) võidu, vahendab Volley.ee.

Saaremaa resultatiivseimaks kerkis 11 punktiga (+9) Siim Põlluäär, Helar Jalg panustas võitu 8 (+6) silma ning Rauno Tamme, Harri Palmar ja Siim Ennemuist tõid igaüks 7 punkti. TalTechi edukaimad olid võrdselt 11 punktiga Mihkel Nuut (+3) ja Valentin Kordas (+3). Saaremaa oli parem igas elemendis: vastuvõtuprotsent oli Saaremaal 58, rünnakuid realiseeriti 51-protsendiliselt. TalTechil oli neis elementides vastu panna vastavalt 43 ja 39%. Blokist teenis Saaremaa 8, TalTech 4 punkti, servil lõid Urmas Tali hoolealused 2 ässa ja tegid 7 viga, Janis Sirelpuu juhendatav TalTech sai kirja 3 ässa ja tegi 14 serviviga.

Nädalavahetuse tipphetkeks kujuneb homne Saaremaa ja Bigbank Tartu kohtumine, mis algab kell 18.00 Tartus. "Eks Tartu puhul oleneb palju sellest, millises koosseisus nad mängule tulevad. Väga raske on midagi ennustada, selge see, et tegu on väga korraliku meeskonnaga," sõnas Tali järgmise vastase kohta.

Bigbank Tartu meeskonna juhendajal Andrei Ojametsal jagub enne eelseisvaid mänge küsimärke küllaga. „Meil selgub lähipäevil, mis seis meil vigastustega on, sest Märt Tammearu väänas hooajaeelses kontrollmängus hüppeliigest ja Stefan Kaibaldil on põlvega probleeme. Samuel Joseph Walker saabus alles teisipäeval trenni ning Meelis Kivisild liitus samuti äsja treeningutega. Eks see, mis koosseisus me mängima läheme, mõjutab asjade käiku. Saaremaa on hästi komplekteeritud ja vaevalt neil sel hooajal väiksemad ambitsioonid on kui eelmisel,“ kommenteeris Ojamets.