Saaremaa alistas Pärnu puhtalt, mäng andis mõtteainet vandenõuteoreetikutele

Pärnu alistas hiljuti karikasarja poolfinaalis ülikindlalt Balti liiga liidri Tartu Bigbanki ja seega võis tänasest matšist oodata tulist andmist. Seda aga ei toimunud. Pärnu alistus tiitlikaitsjale kindlalt, isegi suurema võitluseta. Kuigi servi vastuvõtt oli võõrustajatel parem (55% - 39%), siis rünnakule see ei kandunud (40% - 47%). Silma torkasid mitmed ebakõlad sidemängija Martti Keele ja ründajate vahel.

Saarlasi vedas diagonaalründaja Siim Põlluäär, kes kogus 17 punkti (kasutegur +12; rünnak 53%), Eddie Rivera lisas 8, oma endise tööandja vastu mänginud Harri Palmar 7 ja Helar Jalg 6 punkti. Pärnu poolel oli parim brasiillane Chizoba Nevez Atu, kellele märgiti protokolli 17 silma (+8; 50%), Taavet Leppiku kontosse kogunes 10 punkti. STATISTIKA

Selline ühepoolne mäng pani küsima, et kas Pärnu üldse tahtis väga võita. Näiteks kolmandas geimis ei võtnud Avo Keel ainsatki mõttepausi, et meestega nõu pidada. See on üsna tavatu. Kas tal polnud lihtsalt ühtäkki meestele midagi öelda? Või äkki polnudki kaotus talle nii vastumeelne? Võib-olla oligi plaan selline, et ohverdame etturi, et hiljem lipp vastu saada. Nimelt Keel on isegi öelnud, et Balti liiga põhiturniiril pole enam lootust esimese koha ja sellega kaasnevate privileegide eest võidelda. Aga juba laupäeval peetakse Kuressaares karikasarja finaal, kus vastaseks on... jälle Saaremaa! Laupäeval selgub, kas tegu oli uinutamistaktikaga ja Pärnul jäi veel midagi tagataskusse varuks või ongi lihtsalt oma mängu käima saanud Saaremaa meeskond nii selgelt parem.