Rõõmus Cretu pakkus kõikidele Eesti võrkpallisõpradele välja ülemeeliku kihlveo

Võrkpallikoondise peatreeneri Gheorghe Cretu sõnul oli Kuldliiga poolfinaalis Portugali üle saadud 3:0 võit ning Challenger Cupile pääs kogu meeskonna võit.

„Vau! Olen kuttide üle nii uhke. See on tasu nende kõigi aastate ees, mil oleme raskelt töötanud. Jätkame samamoodi: intensiivselt ja pühendunult. See oli meeskonna võit, mis kuulus ka kõigile neile meestele, kes on praegu Eestis,” rääkis Cretu.

Homme kohtub Eesti Karlovy Varys Kuldliiga finaalis Tšehhi või Türgiga. Järgmisel nädalal toimub aga Portugalis Porto lähedal asuvas maalilises Matosinhoses kuue riigi vahel Challenger Cup, mille võitja pääseb järgmiseks hooajaks Rahvuste Liigasse.

Cretu, kes tänas südamlikult Karlovy Varysse reisinud umbes 10-15 eestlasest vaatajat, õhutas kõiki võrkpallisõpru tulema Portugali. „Loodan, et eestlased broneerivad juba Portugali pileteid. Teen fännidele väljakutse. Kui sinna tuleb kohale üle ütleme saja eestlase, siis teen hiljem Tallinna vanalinnas midagi kummalist. Kord olen Itaalias sellise kihlveo teinud, siis tuli mul Roomas meeskonnaga koos ringi käies kanda jõuluvana kostüümi. Homme ütlen, mida ma fännidele kaotamise korral teen!”

