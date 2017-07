Robert Täht: Valgevene tõi mängu tagasi riskantne vahetus

Eesti võrkpallikoondis alustas Belgias MM-valiksarja lisaturniiri raske 3:1 võiduga Valgevene üle.

„Ei peagi võidud lihtsalt tulema. Kolm punkti tabelis on see, mis loeb. Saime alguses hästi minema, see on hea märk. Siis tegi Valgevene riskantse vahetuse – tõi oma teise diagonaalründaja sisse nurgaründaja kohale. Ründav koosseis toimis neil väga hästi,“ kommenteeris Robert Täht. „Kolmandas geimis soperdasime ise kõvasti. Tegime kohati ajuvabu asju. Vastase jaoks olid mingid olukorrad lihtsad, nagu lapselt kimmi ära võtmine. Kuid õnneks tuli võit siiski ära.“

Eesti tegi kohe esimeses geimis 8 serviviga, kokku 22. Jube palju? „Esimeses-teises tuli palju, aga siis suutsime servi üle hoida. Samas tuleb aru saada, et meie jaoks on tugev serv väga oluline. Mingit banaani üle võrgu panna pole mõtet,“ lausus Täht.