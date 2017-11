Robert Täht tegi välkvisiidi Berliini ja langetas edasise suhtes tähtsa otsuse

Hüppeliigesevigastust raviv Eesti võrkpallikoondise liider otsustas lõikusest ikkagi loobuda. Naljaga pooleks võib öelda, et otsus langes arstide häältega 2:1.

Oktoobri lõpus kukkus Robert Täht Poola meistriliigas halvasti jalale ja väänas hüppeliigest. Poola koondise arst soovitas tal kohe operatsioonile minna, kuna hüppeliiges polevat ühe varasema korralikult välja ravitud trauma tõttu kuigi stabiilne ja võib ka tulevikus valu tegema hakata.

Oleks eestlane jah-sõna öeldud, oleks teda juba eile lõigatud ning platsilt tulnuks kõrvale jääda vähemalt kaheks-kolmeks kuuks. Täht käis Eestis konsulteerimas doktor Madis Rahuga, too võttis teise seisukoha: operatsioon pole hädavajalik.

Rahu jutt kõlas nurgaründajale veenvalt, kuid ta otsustas, et kui üks arst ütleb nii ja teine naa, siis on tark küsida ka kolmanda eksperdi seisukoht. Eesti koondise peatreener Gheorghe Cretu soovitas talle üht Berliinis töötavat arsti ning eile käiski ootamatult kiiresti aja saanud Täht tolle vastuvõtul. „Ta rääkis sama jutt nagu Rahu. Et ei näe praegu mõtet opereerida,” lausus eelmisel hooajal Eesti parimaks võrkpalluriks valitud Täht, kes loodab, et naaseb palliplatsile võib-olla isegi enne jõule. „Valu enam ei ole. Loodan kolme nädala jooksul saada normaalselt väljakule treenima ja hüppama.”

Ta tööandja Lubini Cuprumi jaoks on see positiivne otsus, sest vahepeal on saadud kolm kaotust järjest ja Poola meistriliigas on langetud kümnendale kohale. „Klubi juhtkond pole rahul,” teab Täht, kelle otsuse asjus mingit survet siiski ei avaldatud. „Kui tahame esikuuikusse tulla, siis peaksime sellistest mängudest mingid punktid kätte saama. Samas nad saavad aru, et meeskond on vigastustest räsitud. Ei mäletagi, millal viimati kõik 14 meest korraga treeningul olid.”