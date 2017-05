Robert Täht: tänane mäng oli ka minu jaoks natukene uus kogemus

Eesti võrkpallikoondis osutas sõpruskohtumises Venemaale küll igas geimis vastupanu, kuid kaotas lõpuks 0:3 (20:25, 22:25, 21:25).

"Poolas on taseme poolest tõesti mõned Venemaa koondisega sarnasel tasemel klubid. Kuid see oli ka minu jaoks natukene uus kogemus, sest Poolas on mängijad võib-olla osavamad, aga Venemaa on lihtsalt võimas - nad rammivad ja rammivad," sõnas Poola kõrgliigas Lubini Cuprumis kaks viimast hooaega mänginud Täht.

