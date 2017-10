Robert Täht sai arsti juures halva uudise: vähemalt üks side on puruks

Hüppeliigesetrauma sunnib Eesti võrkpallikoondise liidri pikemaks ajaks väljaku kõrvale.

Tähe koduklubi Lubini Cuprum sai laupäeval Poola meistriliigas raske 3:2 võidu tabeli lõpuosas asetseva Zawiercie Aluron Virtu üle. Viiendas geimis eduseisus 3:0 kukkus Robert Täht blokki hüpates vastasmängija jala peale ning väänas hüppeliigest.

Esialgu oli klubi füsioterapeut optimistlik ja arvas, et juba nädala pärast on eestlane platsil tagasi. Täna käis Täht arsti juures ning sai enda jaoks veidi halva uudise. „Hüppeliigese sidemed on kahjustada saanud ja vähemalt üks neist on katki, võib-olla ka rohkem. Kaks-kolm nädalat olen kindlasti audis, võib-olla ka rohkem. Arst ütles, et asja teeb hullemaks see, et samas kohas on kunagi juba vigastus all olnud, mis täielikult ära ei paranenud,“ rääkis Täht, kelle sõnul on lisaks ka säärelihases rebend. „Säär on sinakas ja valus. Homme lähen veel ühte kohta uuringutele.“