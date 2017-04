Robert Täht lõpetas põhihooaja koguni 79-protsendilise rünnakuefektiivsusega

Robert Tähe ja Keith Puparti koduklubi Lubini Cuprum lõpetas Poola Plusliga põhiturniiri võidukalt, saavutades kokkuvõttes kuuenda koha. Järgnevalt asub Gheorghe Cretu juhendatav Cuprum 5.-6. koha seerias püüdma viiendat kohta.

Tänases vastasseisus suutis kodupubliku ees mänginud Lubini meeskond turniiritabeli punase laterna vastu kiirelt oma paremuse maksma panna, kui külla sõitnud Czestochowa AZS-ile loovutati geimides vastavalt 23, 8 ja 20 punkti. Ka detsembris toimunud põhiturniiri esimese ringi omavahelises kohtumises teenis võidu Cuprum, jäädes võõrsil peale 3:1 (22, 22, -26, 22) tulemusega, kirjutab volley.ee.

Rünnakul enda hooaja parimat efektiivsust näidanud Täht realiseeris 19-st tõstest koguni 15, mis teeb kasuteguriks uskumatud 79%. Lisaks 12-ga plussi jäänud Eesti koondislaselt ka üks blokipunkt ja kaks pallinguässa. Rünnakul oli heas hoos ka Pupart, realiseerides 13-st tõstets 7 (54%). Ühe punkti tõi Pupart ka blokis. Üle 2/3 vastasmeeskonna pallingutest vastu võtnud eestlased näitasid seejuures korralikku täpsust, kui Puparti nimetatud näitaja oli 60% ja Tähel 57%.

Täht tunnistas, et lühike vigastuspaus avaldas tänasele mängule positiivset mõju: "Täna olin väga näljane, sest viimased kaks mängu olin sunnitud reielihase vigastuse tõttu kõrvalt jälgima. Sellel nädalal sain jala korda ja mänguisu oli suur."

Põhiturniiril kogus Täht 13. koha väärilise 422 ja Pupart liiga 35. mängijana 265 punkti. Eelmisel hooajal oli need näitajad vastavalt 121 ja 369 punkti. Täht serveeris tänavu 34 ässpallingut, mis andis 12. koha, ja tõi meeskonnale 365 rünnakupunkti, mis tähendas 11. kohta.

Volley.ee uuris Tähelt, kuidas põhiturniiriga saab rahul olla: "Senise hooajaga jään isiklikus plaanis väga rahule. Usun, et suutsin Poola liigas kanda kinnitada. Arvan, et sellel hooajal oli esinelikusse tahtjaid rohkem ja see tegi selle ülesande keeruliseks. Lisaks veel mõne mängija vigastused (temporündaja Piotr Hain on alates hooaja keskelt audis), mis hooaja jooksul natuke "sõid" meie mängupilti. Suures pildis midagi nuriseda ei ole - komistasime nõrgemate vastu vähe ja samas serveerisime paar ilusat üllatust tugevate võistkondade vastu. Rusikaga vastu rinda ei saa me hakata taguma, aga arvan, et oli meie poolt korralik hooaeg. Nüüd tuleb viies koht ära võtta ja siis hea tujuga koju tulla. See, et me ei ole veel järgmist vastast (Olsztyni Indykpoli - toim) võitnud, teeb meid ainult vihasemaks ja usun, et 5.-6. koha seeria kuulub meile!"

30. vooruga 54 punkti kogunud Cuprum saavutas põhiturniiril kuuenda koha, tänane vastane Czestochowa jäi 13 punktiga viimaseks ehk 16. Eelmisel hooajal kogus Cuprum 26 vooruga 46 punkti, mis andis viienda koha.

Cuprum lõpetab hooaja kahemängulise 5.-6. koha seeriaga, milles kohtutakse põhiturniiri viienda Indykpoliga (65 punkti). Esimene mäng on kavas 4. aprillil Lubinis ja korduskohtumine 12. aprillil Olsztynis.